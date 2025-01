Funan a Nashla Aguilar por interrumpir y querer hacer menos a Lupita Villalobos: VIDEO

El pasado 12 de enero, el programa “La Resolana” tuvo como invitadas especiales a 3 mujeres que triunfan en tv y redes sociales, ellas son Nashla Aguilar quien comenzó su carrera desde pequeña y la hemos visto en varias telenovelas, además es recordada por su participación en “Las Estrellas bailan en Hoy”.

Mientras que las otras dos son Lupita Villalobos y Kass Quezada, mejor conocida solamente como “Quesito”, quienes en los últimos meses han ganado gran popularidad debido a su podcast “Las Alucines” en donde hablan de muchos temas de interés de su público. Cabe señalar que durante su participación en el programa de “El Capi Pérez” hablaron de infidelidades por lo que Nashla ha sido fuertemente criticada.

Todo parecía ir de maravilla en la emisión del pasado domingo, el público agradeció a la producción por tener a “Las Alucines”, fue entonces, que se tocó el tema de las infidelidades, por lo que Lupita Villalobos fue la indicada para hablar de ese tema.

Y es que, para nadie es un secreto que Lupita descubrió la infidelidad de su ahora ex esposo de una manera que ni el FBI hubiera podido, y aunque esta historia ya ha sido contado varias ocasiones, el público y seguidores que no la conocían quedaron con la boca abierta durante el relato de la alucin en “La Resolana”.

Sin embargo, aunque “El Capi Pérez”, Kristal Silva y el resto del público escuchaban con atención y asombro la historia de Lupita, hubo un momento en el que Nashla Aguilar interrumpió el relato, tratando de hacer menos la investigación y audacia con la que Villalobos descubrió las infidelidades y mentiras de su exmarido, pues ella asegura que su forma de descubrir la infidelidad a una de sus amigas fue mejor que la de Lupita.

“No es que te quiera hacer la competencia, pero, hermana, tenías muchas cosas claras, muchas pistas, o sea, no me quiero poner yo la medalla de oro pero yo no tenía…”, dijo Nashla

Sin embargo, Lupita Villalobos no dejó que Nashla terminara su argumento en el que aseguraba que su investigación fue mucho mejor que la de la alucín, cuando la pelinegra le puso un alto y pidió que la dejara continuar con su relato.

“Pero es que no he terminado chiqui, (tu investigación me parece completa), no es que ni siquiera la he terminado preciosa, ¿me permites?, gracias”, dijo Lupita