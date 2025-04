Santa Fe Klan pide disculpas por publicar una fotografía crucificado en plena cuaresma

Santa Fe Klan está en el ojo público después de que publicara en sus redes sociales una imagen donde se le puede ver crucificado. En la ilustración está completamente clavado en una cruz de pies y de manos, pero también amarrado con sogas. También tiene una corona de espinas y sangra por diversas partes de su cuerpo.

Esto causó gran indignación entre las personas de Instagram que son apegadas a la religión y consideran el acto de la crucifixión como una parte crucial en la biblia o en las enseñanzas de Cristo, por lo que comenzaron a dejarle mensajes de hate por supuestamente compararse con Jesús, el hijo de Dios, o por burlarse de la situación.

La fotografía fue eliminada inmediatamente y en su lugar puso una imagen donde solamente está la palabra "resurrección". Momentos más tarde publicó un mensaje en sus historias de Instagram donde reveló que se trata del nombre de su nuevo material discográfico. También aprovechó para pedir una disculpa.

"Le quiero pedir una disculpa a dios y a toda la gente que se ofendió con las fotos que subí, no lo hice con mala intención ni tampoco lo hice por burlarme de la religión. Con todo respeto les pido una disculpa, yo siempre he creído en Dios y siempre he caminado de su mano, las fotos fueron por un video que grabé por estas fechas, pero creo que es mejor no sacarlo para que la gente no lo tome a mal", escribió.

También aseguró que y se presentó ante Dios para pedir una disculpa, pues no hizo nada con mala intención. Aprovechó para darle gracias a Dios por todas las cosas que le ha dado en la vida, por las bendiciones que le manda, y aseguró sentir un profundo respeto por las enseñanzas que le ha dejado.

"Ya le pedí perdón a Dios aunque sé que él sabe la fe que yo le tengo y que no fue con mala intención; gracias mi Dios por todo lo que me has dado en la vidam por todas las bendiciones que me mandas. Los que me conocen saben que Lo admiro y lo respeto y a mí como a él me gusta ayudar y darle la mano a la gente que en algo les puedo ayudar, una disculpa a todos. Esperen mi nuevo disco RESURRECCIÓN", finalizó el comunicado.