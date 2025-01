Acusan al director de una primaria en la CDMX de robar 126,000 pesos para una excursión a Acuario Michin

"El director no apareció, no saben nada de él, ya no se apareció", son las palabras con la que una de las madres de familia explicó a los demás que los niños de la escuela primaria Concepción Tarazaga Colomer no podrían disfrutar de la excursión que tenían programada al Acuario Michin.

Pese a que las familias ahorraron para poder enviar a los menores a conocer este punto turístico ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, el encargado del plantel, al que se identificó como Eduardo, no llegó al plantel, ni explicó qué ocurrió con los fondos que se destinaron para el paseo.

"El director era el encargado de todo el recorrido", dijo la tesorera de la escuela, quien además indicó que la supervisora de zona ya fue notificada de los hechos. La situación está en desarrollo, por lo que el estatus se encuentra en la solicitud de los padres para remover al funcionario.

Los padres de familia acusan al director de llevarse más de 126 mil pesos

Las sonrisas esperando tener un día de diversión se convirtieron en llanto cuando los niños tuvieron que regresar a casa, después de que sus papás se enteraran de que no se había hecho el depósito para el transporte que llevaría a los estudiantes y tampoco los boletos para entrar al recinto.

Se tenía previsto que viajaran en cada unidad un total de 40 alumnos, en total llegaron seis camiones, pero ninguno de ellos recibió el pago, de acuerdo con lo que indicaron los operadores.

Los padres de familia entregaron un total de 525 pesos por cada niño que se apuntó para el paseo. Con esto en cuenta, los afectados calcularon que se rompieron las ilusiones de 240 menores de edad, lo cual es igual a unos 126 mil pesos en total. Al momento de escribir esta nota, no se sabe nada del funcionario.

Cerrarán la escuela Concepción Tarazaga Colomer hasta que cambien al director

Ante esta situación, los padres de familia anunciaron que impedirán que cualquier persona entre en el plantel hasta que se cumpla su exigencia de cambiar de director, debido a que creen que este se habría quedado con los recursos que habían sido destinados para esta acción.

"Muchos papás la verdad están muy, muy molestos", dijo la tesorera de la escuela, ubicada en la zona de Chichicaspa, en Pedregal de San Nicolás, Tlalpan.

Los padres de familia se concentraron afuera de la escuela por la mañana. FOTO: cortesía de los padres de familia

En grupos de WhatsApp, los afectados convocaron a movilizarse a las 6:00 horas del viernes 17 de enero. Se prevé que no se muevan del lugar hasta que haya una respuesta de las autoridades escolares. Además de la destitución del funcionario buscan que haya una devolución del dinero que gastaron para poder enviar al paseo a Acuario Michin. Pidieron destituir al director de la escuela. FOTO: cortesía de los padres de familia.

Además de esto, pidieron a todos los agraviados realizar su denuncia formal ante el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC), a fin de que las autoridades pongan atención en el asunto. Por lo pronto, el paseo se ha cancelado.

"Es una falta de respeto y de moral porque los niños estaban muy emocionados con su viaje", dijo una de las madres de familia.

La vocal de la escuela aseguró que se iniciará una queja por el delito de fraude en contra del director, debido a que se considera que habría escapado con el dinero.

"No se puede quedar así en el aire que él se llevó tanto dinero", dijo la vocal de la escuela, quien aseguró que se tiene evidencia de que hay documentos que avalan que se le entregó el efectivo al director para que se llevara a cabo el viaje.