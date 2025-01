Adriana Paz: Cierro un círculo con el estreno de la película Emilia Pérez en México

La actriz Adriana Paz, primera mexicana en lograr el premio a mejor actriz en Cannes por su participación en la película Emilia Pérez, comentó que nunca antes le había pasado estar en un filme que fuera tan comentado. Agregó que su exhibición en salas mexicanas es para ella como cerrar un círculo de todo lo que le ha pasado con entorno al material cinematográfico.

En entrevista para el programa de “Esta Mañana con Paulina Greenham y Vero Sánchez, de El Heraldo Televisión, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, Adriana Paz comentó que para ella la película Emilia Pérez representa un proyecto muy importante, que le ha dado la oportunidad de trabajar con un cineasta al cual admira, un proyecto que le ha dado transcendencia dentro y fuera de México, y que la ha tenido viajando por todo el mundo.

“Te juro que nunca había estado en un proyecto que se hablará tanto y por supuesto que tengo muchas experiencias positivas, que es con lo que yo me quedo. Han pasado también un montón de cosas alrededor de la película que han sido muy duras, y también ya se están metiendo conmigo, pero al final están hablando de ella (Emilia Pérez) y no podemos ser monedita de oro para gustarle a todo el mundo”, expresó la actriz mexicana.

Noticias Relacionadas Bimbo ofrece chamba desde CASA para CDMX con vales de despensa, seguro y descuentos exclusivos en productos

La actriz Adriana Paz en entrevista para el programa de “Esta Mañana con Paulina Greenham y Vero Sánchez, de El Heraldo Televisión. Créditos: El Heraldo de México.

Adriana Paz considera desproporcionados los ataques contra la película Emilia Pérez en México

Adriana Paz dijo desconocer de dónde provengan estos ataques contra la película a los cuales consideró desproporcionados. Sin embargo indicó que cada experiencia te deja un aprendizaje y Emilia Pérez le dejó a ella el poder trabajar con Clément Ducol & Camille y poder entrar a un estudio de grabación.

Más tarde en entrevista para el programa de “Ponte al Día” con Blanca Becerril, de El Heraldo Radio, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, Adriana Paz profundizó sobre estos ataques y llamó al público mexicano a ir a verla a la sala de cines ya que lo se dice en las redes no siempre es una realidad: "He visto muchísimas opiniones, que era claro que era de gente que no la había visto, y mucha agresión también lo cual me parece bastante feo. No necesitamos más agresión en las redes. Además se han vuelto un lugar como para ir a verter toda esa frustración".

La actriz Adriana Paz es la primera mexicana en lograr el premio a mejor actriz en Cannes, además cuenta con tres premios Ariel a mejor actriz (La Tirisia, Hilda y La Caridad), asimismo su talento le mereció una nominación como mejor actriz en los premios Goya por la cinta “El Autor”.

Sigue leyendo:

Adriana Paz sale a dar la cara por "Emilia Pérez" en la Cineteca Nacional y usuarios aplauden su valor en redes

Las redes estallan contra los Globos de Oro 2025 por "ningunear" a Adriana Paz, la única mexicana en 'Emilia Pérez'