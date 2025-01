Las redes estallan contra los Globos de Oro 2025 por "ningunear" a Adriana Paz, la única mexicana en 'Emilia Pérez'

Los Globos de Oro terminaron dejando a 'Emilia Pérez' como una de las mejores películas de la noche. Cuatro Globos de Oro se llevó el filme donde participaron grandes personalidades de la talla de Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña, Selena Gómez, Édgar Ramírez y Adriana Paz. En esta ocasión no es momento de hablar sobre la película o el éxito que tuvo durante la celebración de los Golden Globs, sino de la indignación en redes sociales al trato que vivió la única mexicana que se encontraba en el elenco del largometraje.

Adriana Paz fue la única mexicana que formó parte del elenco de 'Emilia Pérez', por lo que se esperaba que fuera especial su participación en la ceremonia. Las redes sociales estallaron contra los organizadores de los Globos de Oro, ya que aseguran que ningunearon a la actriz de 44 años nacida en la Ciudad de México.

Los fans mostraron su indignación por los desplantes que tuvieron con Adriana. Algunos fans aseguraron que Adriana no tuvo un lugar en la mesa donde se sentó todo el elenco de la película en los Golden Globes. Otros aseguran la nacida en la Ciudad de México ni siquiera formó parte de los artistas que pasaron por la alfombra principal del evento.

"¿Lo irónico? El poco talento nacional que hay, que sí entiende el contexto y que hace que la cinta se sienta auténtico, está siendo ninguneado en los premios. Y cuando digo 'poco talento' me refiero a la proporción del cast, porque qué pedo con lo enorme que es Adriana Paz ", indicó Pavelo Rosca en su cuenta de X.

Además del tuit que se compartió anteriormente, las redes sociales están llenas de mensajes donde la gente se queja por la forma en la que fue tratada Adriana Paz durante la ceremonia de premiación de los Globos de Oro. Además de recordar que al ser la única mexicana, la producción debió darle un rol más protagónico en la película para que tomara más credibilidad la historia que se contó en 'Emilia Pérez'.

" Adriana Paz, la única actriz mexicana de 'Emilia Pérez', sin asiento en la mesa del elenco en los Golden Globes y no estando en la alfombra principal. Esta película se esmera cada día en mostrar su racismo sin fallar", dijo Héctor Guillén.

" Adriana Paz , ¿la única mexicana en Emilia Pérez, no está en la mesa del elenco? ¡Emilia Pérez es una pésima sorpresa y una burla para México !", dijo Edu Ortega Ibarra.

"Amigos, está en una película FRANCESA, no es mexicana, no tiene nada de mexicana, no representa ni a Adriana Paz", expresó Felipe Flores S. en su cuenta de X.