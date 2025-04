David Zepeda se lanza contra Pablo Montero por haber agredido a Enrique Madrid en Perfume de Gardenia

Luego de que Enrique Madrid revelará que fue despedido por la producción de la obra “Perfume de Gardenia” tras denunciar haber sido víctima de un supuesto ataque por parte del cantante Pablo Montero durante una de las funciones de la obra en Mérida, el actor David Zepeda expresó su descontento ante lo acontecido.

En entrevista para las cámaras de "Venga La Alegría", el también modelo, señaló que el despido de su compañero le parecía una injusticia, de la cual no podía hacer nada al respecto pues no tenía voz en dicha decisión, sin embargo, aseguró que de haber estado presente al momento de la agresión, hubiera defendido a Enrique, a quien se refirió como todo un profesional.

“Para mi si es una injusticia honestamente, pero no está en mis manos, yo no soy el productor, ni el responsable de la obra, soy solo un actor. A mi me hubiera encantado estar en ese momento. Seguramente si (hubiera defendido a Enrique). Es un ser humano extraordinario, lo poco que conocí de él, hacía su trabajo de la mejor manera, era un tremendo profesional”, señaló David Zepeda.