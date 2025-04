Adrián Marcelo anuncia su retiro del internet con comunicado en redes sociales

Adrián Marcelo se convirtió en uno de los personajes más odiados de los medios de comunicación en México después de su participación en La Casa de los Famosos México. Desde su salida, la gente no dejó de cuestionar los comentarios y el contenido que estaba realizando en los diferentes canales en los que presenta su contenido en internet. Ahora, todo esto podría llegar a su fin, ya que el regiomontano confirmó que su retiro de la creación de contenido estaría cada vez más cerca.

Después de presentar la polémica entrevista con la mamá de Gala Montes y ante la posibilidad de tener a la mamá de Poncho de Nigris frente a sus micrófonos, Adrián Marcelo sacó un comunicado en sus redes sociales donde habría confirmado que su retiro de la creación de contenido es algo inminente. Esta decisión podría venir de la mano con la cantidad de odio que recibe todos los días en las diferentes plataformas en las que sube su contenido.

Mi retiro de la creación de contenido es inminente. — adrián marcelo (@adrianm10) April 3, 2025

La reacción de los fans de Adrián Marcelo

En los comentarios se mostró como algunas personas se mostraron contentas por la noticia, mientras que otros no podían creer que el comediante estuviera confirmando el final de su carrera como creador de contenido. Entre los comentarios aparecieron algunos que pedían 10 razones para justiciar que Adrián Marcelo siguiera grabando contenido. Otros confirmaron que está en un buen momento para retirarse, ya que hace mucho dejó de hacer contenido de calidad.

"Dale un top 10 razones para no dejar de hacer contenido a mi Adriancito", "Esa naranja hace mucho que ya no tiene jugo carnal", "No chingues compare, a penas se está poniendo bueno, estás en tu prime, como que ya se acabó", "¿Por qué dices eso patrón", son algunos de los comentarios que aparecieron en la publicación de Adrián Marcelo.

Fans de Adrián Marcelo reaccionan al posible retiro del regio (X: adrianm10)

¿Cuándo podría fin a su carrera como creador de contenido Adrián Marcelo?

Hasta el momento el nacido en Monterrey, Nuevo León no ha dado más detalles de lo que sería su retirada de las redes sociales, por lo que todavía queda esperar a que exprese, a través de X, algunos detalles sobre el comunicado donde explicó que su retirada de la creación de contenido era inminente. Se tiene que mencionar que al no dejar la fecha estipulada, su partida de internet podría presentarse en varios años.

Otro detalle que se debe tener en cuenta en la publicación realizada en X es que sólo habló de la creación de contenido, por lo que podría continuar haciendo los shows en vivo junto a la Mole o en nuevos proyectos, pero para televisión. Por ahora sólo queda esperar a que el comediante saque otro comunicado en el revele más detalles sobre lo revelado este 3 de abril.