Karla Sofía Gascón se ganó ser “El Manitas” en "Emilia Pérez" usando Snapchat

Karla Sofía Gascón, la exparticipante de MasterChef México y ahora reconocida por interpretar a “El Manitas” en la película “Emilia Pérez” reveló en entrevista con Yordi Rosado que en realidad ella no sería quien daría vida al malvado personaje, pues el director tenía planeado a un actor diferente, sin embargo, la actriz española estaba segura de que ella podía interpretar a los dos personajes, así que tuvo que ganarse el papel.

Karla Sofía Gascón abrió su corazón y contó sus más profundas vivencias, algunas de ellas se centran en cómo llegó a ser la protagonista de la película más famosa del momento, y también se sinceró y habló de su vida personal y difícil que fue tomar una de las decisiones más importantes de vida y todo para buscar su felicidad.

“Emilia Pérez” todavía no llega a México pero la polémica que ha generado en nuestro país no se veía desde hace mucho. Todo comenzó con la crítica que hizo Eugenio Derbez a la actuación de Selena Gómez en el filme, a partir de ahí se puso en el ojo de miles de espectadores, quienes inmediatamente reaccionaron a la trama.

Para muchos mexicanos no fue de su agrado el que se abordará el tema de las desapariciones a la ligera y para otros el simple hecho de ser un “narco-musical”, piensan no era la forma de abordar una de las problemáticas más difíciles de México, al menos estas son las críticas que más abundan en redes sociales.

Karla Sofía Gacón expresó en entrevista con Yordi Rosado que se le hacía incoherente que fueran dos actores distintos para la película, por lo que en un inicio se le ofreció únicamente ser “Emilia” y le informaron que el “Manitas” sería otro actor, al saber esto ella decidió ganarse el personaje porque estaba segura que podía interpretar a ambos personajes.

Así que pensó en una forma de convencer a la producción de que ella podía ser ambos personajes. Por lo que utilizó un filtro de la aplicación Snapchat modificando el género de su rostro y la voz, realizó un par de interpretaciones y con eso tuvieron para confirmar que Karla tenía el talento de dar vida a los dos papeles.

La actriz contó que no iba a dejar que nadie más interpretara su personaje, por lo que buscó la forma de ganarse el papel, y fue su experiencia la que le dio los medios para que el director francés Jacques Audiard la eligiera para interpretar los dos personajes. Mencionó que por su habilidad para modificar su voz y su empeño, eso fue lo que convenció a los productores.

“A mi no me lo ofrecieron, y le dije a Jaques ‘yo puedo ser “Manitas” y me dijo ‘no manita’ yo le dije ‘aguántame tantito’, entonces yo usé un filtro de Snapchat con barbas y todo”, reveló