Reportero llamó "abuela" a Galilea Montijo y esto fue lo que contestó la conductora de Hoy

Durante la noche de este miércoles 13 de noviembre, no solo Ángela Aguilar fue galardonada con el premio “Mujer del año”, sino que también junto con ella muchas famosas más recibieron este importante reconocimiento, entre ellas Galilea Montijo, quien recibió el reconocimiento de 'Revolutionary Beauty Icon' de la mano de su amiga y compañera Daniela Magún.

Pese a que todo salió increíble para Galilea, su noche parece que tuvo un pequeño e incómodo momento al platicar con la prensa, pues aunque los reporteros respetan y quieren mucho a la conductora de Hoy debido a que ella siempre es accesible con la prensa, un hombre quien hasta el momento no se ha dado a conocer su identidad le hizo una pregunta que raya en la falta de respeto.

¿Le dicen “abuela” a Galilea Montijo?

Durante la reciente golden carpet de los premios “Women of the Year 2024”, Galilea Montijo fue víctima de un comentario inesperado y bastante polémico. Mientras la conductora del matutino Hoy platicaba con los medios, un reportero, identificado por varios internautas como “burlón y grosero”, lanzó un cuestionamiento que dejó a todos sorprendidos. Según se reporta, el hombre en cuestión le sugirió a la tapatía que, debido a su edad, pronto sus hijos podrían llamarla "abuela" si lograba tener un bebé. Aunque la pregunta parecía más una provocación que una cuestión genuina, la respuesta de Montijo fue rápida y llena de educación y respeto para los medios.

"Pues en una de esas, pero mi cuerpo se rehúsa a que yo me vea grande", respondió Galilea Montijo con una sonrisa en el rostro.

Esta intervención de la conductora fue aplaudida por sus seguidores y otros reporteros que estaban presentes, quienes la consideran un ejemplo de seguridad y madurez ante las críticas. La reacción de Montijo ante la burla no solo demostró su confianza, sino también la capacidad de mantener la compostura frente a comentarios indeseados, algo que, sin duda, la caracteriza como una profesional.

Galilea Montijo desea convertirse en mamá de una niña

A sus 51 años, Galilea Montijo ha compartido abiertamente sus esfuerzos y planes para convertirse nuevamente en madre, una meta que había tenido que posponer debido a las complicaciones derivadas de su menopausia temprana. La conductora, que ya es madre de Mateo, un niño de 12 años fruto de su relación con el empresario Fernando Reina, se encuentra ahora junto a su pareja, el modelo Isaac Moreno, buscando alternativas para cumplir su sueño de tener una hija.

Montijo ha revelado que, aunque a los 47 años experimentó una menopausia precoz, su matriz sigue siendo funcional. Sin embargo, los ovarios ya no cumplen su función natural. Esto no ha frenado a la pareja, que ha recurrido a los avances de la ciencia para explorar opciones como la adopción de óvulos. La conductora no ha ocultado que este es un proceso complejo, pero ha manifestado con optimismo que ha encontrado un laboratorio que se acerca a lo que buscan. "Lo único que nos falta es tiempo, pero planeamos iniciar todo en 2025", declaró en una reciente entrevista.

