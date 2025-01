J-Hope en México: ¿cuánto cuesta la membresía ARMY de Weverse para la preventa por Ticketmaster?

J-Hope, integrante del icónico grupo BTS, ya está listo para debutar con su esperada gira norteamericana en solitario que tendrá el nombre de HOPE ON THE STAGE. Desde luego, una de las paradas que no podía quedar atrás es México, uno de los países que más consumen K-POP en todo el mundo.

La gira de 12 fechas e iniciará el día jueves 13 de marzo con presentaciones consecutivas en el Barclays Center de Nueva York. La gira continuará con múltiples noches en ciudades como Chicago, Ciudad de México, San Antonio y Oakland, antes de concluir en Los Ángeles.

Las dos fechas elegidas en México son el sábado 22 de marzo y el domingo 23 de marzo de 2025, mismas que tendrás lugar en el Palacio de los Deportes de la capital. El cupo es de aproximadamente 17 mil personas en cada uno de los conciertos, y no se tiene contemplada una nueva fecha.

¿Cuándo es la preventa Ticketmaster de boletos Weverse y cuánto cuesta la membresía?

Para comprar boletos en preventa habrá varias fases. La primera de ellas será con la denominada Preventa ARMY MEMBERSHIP el miércoles 22 de enero desde las 15:00 horas y hasta el jueves 23 de enero a las 15:00 horas, cuando empieza la venta para el público general.

Los miembros de ARMY pueden registrarse para la preventa en Weverse, cuyo registro cierra hasta el día domingo 19 de enero a las 20:00 horas. En este lugar debes verificar tu membresía GLOBAL OFFICIAL FANCLUB BTS ARMY, misma que se puede comprar a través de la tienda de Weverse.

Actualmente, de acuerdo con la página oficial, tiene un costo de 20.50 dólares, es decir, 419.49 pesos mexicanos aproximadamente, lo que podría subir o bajar de acuerdo con el tipo de cambio de tu banco al momento de la transacción. Solamente necesitas hacer una cuenta en el sitio de Weverse, además de agregar una tarjeta de crédito o débito para realizar el pago.

Una vez realizado el trámite puedes acceder a la página de Ticketmaster donde te harán válida tu membresía y entonces entrarás en la fila para comprar boletos de preventa, de otra forma, tendrás que esperar a realizar la compra de tus entradas en la venta general.

Los miembros de ARMY pueden registrarse para la preventa en Weverse. Crédito: @uarmyhope

¿Quién es J-Hope?

Jung Ho-seok, más conocido como J-Hope, es un rapero, bailarín y compositor surcoreano que ha conquistado los corazones de millones de fans en todo el mundo. Como miembro de la banda de K-POP, BTS, ha sido parte de éxitos mundiales como "Dynamite" y "Butter". Su carisma y talento lo han convertido en uno de los ídolos más influyentes de su generación.

Antes de unirse a BTS, J-Hope era conocido en la escena underground del hip-hop en Corea del Sur. Su pasión por el baile y la música lo llevó a audicionar para Big Hit Entertainment, donde finalmente debutó como miembro de BTS en 2013. Desde entonces, ha sido un pilar fundamental del grupo, aportando su talento en la composición o producción.

Además de su trabajo con la famosa boy band, J-Hope ha demostrado su versatilidad como artista en solitario. En 2018, lanzó su primer mixtape, "Hope World", que fue muy bien recibido por la crítica y el público. Este proyecto lo consolidó como un artista completo, permitiéndole explorar nuevos estilos musicales. También ha colaborado con otros artistas, como Becky G en la exitosa canción "Chicken Noodle Soup". Las dos fechas elegidas en México son el sábado 22 de marzo y el domingo 23 de marzo de 2025. Crédito: @uarmyhope

Su influencia se extiende más allá de la música, ya que es considerado un modelo a seguir por muchos jóvenes gracias a su actitud positiva y su dedicación. Por ello, su llegada a México es de suma importancia para todas las fanáticas del K-POP en el territorio, pues muy pocas veces puede verse sobre el escenario a una leyenda tan grande.

Sigue leyendo:

J-Hope y Jungkook de BTS, Super Junior, Enhypen y más conciertos K-Pop, ¿cuándo vienen a México?

Park Sung Hoon queda fuera del K-Drama "The Tyrants Chef", ¿seguirá en Squid Game 3?