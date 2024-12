Laura Zapata sorprende con su voz y cibernautas piden que deje los escándalos y se dedique a cantar

Pocos sabían que la actriz Laura Zapata tiene una voz privilegiada pero después de compartir un video en su cuenta de TikTok en el que se escucha la melodiosa voz que tiene, internautas la animaron a seguir su carrera como cantante y alejarse de los escándalos mediáticos.

Thalía no es la única en su dinastía familiar que heredó una hermosa voz, también su hermana mayor Laura Zapata tiene un gran talento vocal, sin embargo, es más conocida por su trabajo en la pantalla chica al darle vida a las villanas más malvadas de las telenovelas.

Laura Zapata comenzó a cantar desde muy joven pero con el paso de los años le dedicó más tiempo a la actuación donde prosperó y sigue activa hasta el momento. Al mismo tiempo ha continuado en algunos proyectos que involucran la música, pero esta vez y como pocas veces lo ha hecho, cantó en las redes sociales.

La grabación le agradó tanto a tiktokers, que incluso le cuestionaron por qué no se había dedicado de lleno a cantar, si además de tener una espectacular voz, también tiene un nivel de interpretación superior. Algunos usuarios quedaron encantados con su voz y hasta lean pedido que saque un disco de música ranchera.

La actriz interpretó “Te parto el alma” de Cuco Sánchez con un mariachi en vivo y si algo llamó la atención fue la potencia de su voz y su forma de darle vida a la canción con gestos y movimientos. El video compartido por Laura Zapata en su cuenta de TikTok ya se volvió muy viral y acumula más de un millón de reproducciones.

“Mi pregunta es ¿Por qué no se dedico a la cantada? Lo hace ‘re’ bien”, “Esta señora no canta, interpreta, qué talento. Ella es una gran Interprete, ahora queremos más”, “Cadena de oración para que Laura Zapata saque un disco de ranchera”, “No sabía que cantaba la señora Zapata, canta mejor que Thalía, debe de de cantar más seguido”, “Omg nunca me hubiera imaginado que Zapata cantara de esta manera si asta la piel se me puso chinita”, fueron algunos de los comentarios en el video.