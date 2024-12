Laura Zapata y Cynthia Klitbo tienen una fuerte discusión: "A mí mi madre no me vendió como a ti" | VIDEO

Las actrices de telenovelas, Laura Zapata y Cynthia Klitbo se convirtieron en tendencia en redes sociales después de protagonizar una fuerte discusión en uno de los nuevos capítulos de la serie "Secretos de Villanas". El momento generó bastante indignación entre sus compañeros pues se agredieron con temas personales.

En las imágenes, compartidas por la usuaria conocida como "La Comadrita", vemos el momento exacto en el que Cynthia Klitbo y Laura Zapata se enfrascan en una fuerte discusión, incluso sacan sus celulares para buscar notas negativas y de esa manera seguirse atacando.

Ante esta situación las demás "villanas" se quedan en completo shock, reprobando la actitud de Cynthia Klitbo y Laura Zapata. A pesar de su insistencia por frenar la discusión, las actrices se siguen atacando verbalmente, demostrando que no tienen la mejor de las relaciones.

En uno de los nuevos capítulos de la serie "Secretos de Villanas", Cynthia Klitbo y Laura Zapata tuvieron una fuerte discusión en la que se atacaron con algunos de los escándalos que han protagonizado a lo largo de sus exitosas carreras. La situación se salió de control a pesar de que sus compañeras intentaron calmar la situación.

En las imágenes compartidas vemos que Cynthia Klitbo recuerda que Laura Zapata ha sido relacionada sentimentalmente con varias mujeres. En ese momento la hermana de Ernestina Sodi comienza a leer algunos de los escándalos que ha protagonizado Cynthia Klitbo.

Los ánimos se encendieron cuando Laura Zapata aseguró que Cynthia Klitbo fue "vendida" por su propia madre. Ante esta situación la actriz de "Teresa" le dijo a Laura Zapata que a ella la habían regalado e incluso su familia se avergonzaba de su presencia.

"A mí mi madre no me vendió como a ti" y "A ti te regalaron, les dabas pena y te mandaban a comer a la cocina. Conmigo no te metas", fueron los siguientes mensajes de las actrices.