Anette Michel sale en defensa de Ninel Conde por sus cirugías en el rostro: "se ve hermosa"

Ninel Conde todavía está en ojo del huracán por los recientes retoques que se hizo en el rostro. Numerosas personalidades del espectáculo y la prensa le han dicho que realmente no tuvo buenos resultados, debido a que "le habrían deformado" sus facciones naturales, lo que la cantante no ha tomado en cuenta.

Pero siempre tiene amigas que han salido en su defensa y una de ellas es la también actriz, modelo y conductora de televisión, Anette Michel, quien tuvo un enfrentamiento reciente contra la prensa, revelando que ella le tiene miedo a que algo más durante uno de estos procedimientos estéticos.

"Lo único que me da miedo de las cirugías plástica es que te cambien tu rostro , que no te sigas viendo tú, es lo que me gusta de los tratamientos y de las máquinas , las máquinas te hacen tratamientos a profundidad pero sigues siendo tú", fueron sus primeras palabras ante la prensa.

Anette Michel es una gran amiga de Ninel. Crédito: @anettemicheltv

Sin embargo, aprovechó la ocasión para lanzar comentarios en favor de la mismísima Ninel Conde, de quien dijo, es una mujer divina a la que siempre buscarán hacerle o decir alguna cosa mala de ella, pero ya es momento de que la dejen en paz, que disfrute su vida a cada segundo.

Ninel Conde ha dejado en claro durante algunas entrevistas recientes que muy poco le importa lo que digan de su vida, pero se mostró molesta con las burlas, los memes y los insultos que le han hecho, especialmente usuarios de las redes sociales en sus publicaciones recientes.

"¡Que la dejen en paz, es una mujer que siempre se ha cuidado que se ve hermosa, hace mucho que no la veo en persona pero la veo en redes, programas, está divina. Que si se hace, que si no se hace, déjenla en paz, creo que eso no es importante, lo importante es que tú estés bien con lo que a ti te parece bien y ya, que la gente la deje en paz", salió en defensa de su compañera actriz Anette Michel.

Ninel Conde arremetió contra los que hacen malos comentarios de su físico. Crédito: @NinelConde

De acuerdo con una entrevista que dio ante las cámaras de Chisme No Like, esta vez viajó a Turquía, pero no se hizo más retoques, en realidad se quitó los biopolímeros que se había puesto en el rostro, razón por la que su cara se vea completamente diferente hasta que sane.

