Los Cabos resiste tentación

Durante 2024, una cantidad enorme de personas afluentes inundó Los Cabos para turistear y pasar temporadas largas.

El indicador más potente para comprobar la riqueza de los visitantes fue que 100 mil individuos llegaron en aviones privados, lo que implica que se registraron alrededor de 33 mil aterrizajes de ese tipo de vuelos ahí. Es muchísimo.

Los Cabos es el destino de más alta gama de México. Su geografía ya no está únicamente circunscrita al Corredor de Cabo San Lucas a San José, sino que se ha extendido por toda Baja Sur, incluyendo La Paz, Loreto, Todos Santos, El Triunfo, El Sargento, La Ventana, etcétera.

Decenas de playas prácticamente vírgenes están a la mano de todo tipo de turistas sin el engorroso modelo de acceso exclusivo a través de un hotel, como en otros destinos. Es apto para todo presupuesto.

Pero en Los Cabos ha existido la tentación política de detonar un mayor número de turistas. No obstante, los empresarios, organizados a través del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, que encabeza Rodrigo Esponda, han resistido. Y su respuesta siempre es la misma: si no hay más infraestructura, más autopistas, más calles, más acceso a agua potable… no se pueden recibir más turistas. Así de simple.

En este destino, 80 por ciento del turismo es extranjero. Sabiendo eso, el Fideicomiso se ha embarcado en una serie de iniciativas digitales innovadoras. Una de ellas es el lanzamiento de un museo en el metaverso que “consta de cuatro domos exteriores y un salón principal” y que permite a los visitantes tener experiencias inmersivas de golf, gastronomía, naturaleza, cultura, etc.

Este metaverso es accesible con los lentes Oculus dos o tres de Meta. Parte de su utilidad está pensada para que, en ferias y expos turísticas internacionales, los grandes compradores puedan vivir un poco lo que significaría agendar viajes a Los Cabos. Asimismo, el Fideicomiso también renovó el ecosistema digital “Visita Los Cabos”, que estará siendo promocionado a través de las 10 agencias de comunicación que tiene contratadas para los principales mercados del mundo.

Uno de los indicadores que más motiva estas iniciativas es que 30 por ciento de los visitantes nuevos a Los Cabos regresa para explorar más. Muchos de ellos lo conocen gracias a algún crucero y quedan con la tentación de volver, pues las actividades locales son accesibles solo para un fragmento de los cruceristas, dado que solo se puede desembarcar a través de barcos auxiliares.

OXXO

Femsa Proximidad, la poderosa división de Femsa que encabeza José Antonio Fernández Garza, abrirá tiendas “Ditsch” dentro de las tiendas Oxxo, como parte de las sinergias obtenidas tras la adquisición de Valora. Ditsch proviene de Alemania, y es muy reconocida en Europa por sus productos tipo pretzels, sándwiches, pizzas y croissants.

