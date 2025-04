Irse del país

Hace tiempo escribimos aquí acerca del último libro de Jason Stanley, profesor de filosofía en la Universidad de Yale y uno de los académicos más prominentes en el estudio del fascismo. Ahora ha anunciado su salida de Estados Unidos, citando preocupaciones sobre la trayectoria política del país. Stanley, cuyo último libro “Erasing History: How Fascists Rewrite the Past to Control the Future” examina las tácticas autoritarias en la manipulación de narrativas históricas, se trasladará a la Escuela Munk de Asuntos Globales y Políticas Públicas de la Universidad de Toronto.

En una entrevista reciente, Stanley fue claro sobre su decisión: “Las señales son inconfundibles. Estamos viendo una erosión de las normas democráticas, ataques a la libertad académica y la instrumentalización de la historia para servir intereses autoritarios. Estos son indicadores clásicos de un cambio peligroso, y ya no me siento seguro de que Estados Unidos sea inmune a estas fuerzas”.

Stanley ha advertido durante mucho tiempo sobre las amenazas crecientes a la democracia, particularmente en su libro de 2018 “How Fascism Works: The Politics of Us and Them”, donde explicó cómo los líderes políticos manipulan la verdad, crean chivos expiatorios y socavan las instituciones para consolidar el poder. Argumenta que eventos recientes, incluidos los crecientes límites a la educación, los ataques legislativos contra la verdad histórica y la normalización de la retórica extremista le han convencido de que Estados Unidos está en un punto de inflexión.

“Cuando los gobiernos comienzan a prohibir libros, a blanquear la historia y a intimidar a los educadores, es cuando los académicos deben tomar una postura. Desafortunadamente, en Estados Unidos, se ha vuelto evidente que muchos de nosotros estamos siendo expulsados en lugar de que se nos permita contribuir a un discurso veraz y abierto”.

Stanley también señaló la tendencia más amplia del autoritarismo en todo el mundo, destacando que académicos en Hungría, Turquía y Brasil han enfrentado represiones similares. Subrayó que Canadá ofrece un entorno más estable para la libertad académica: “La capacidad de hablar libremente sobre historia y política sin temor a la intervención del Estado es algo que ya no podemos dar por sentado en Estados Unidos. En Canadá, tendré el espacio para continuar mi investigación sin la amenaza inminente de interferencia política”.

El anuncio de su partida se produce en medio de un éxodo más amplio de académicos que temen que Estados Unidos se esté volviendo cada vez más hostil a la investigación intelectual. No es el único en tomar esta decisión: otros académicos también han buscado posiciones en el extranjero, particularmente en países donde las instituciones académicas siguen protegidas de presiones políticas.

A pesar de su mudanza, Stanley dejó en claro que su trabajo sobre la política estadounidense está lejos de terminar. “El fascismo no ocurre de la noche a la mañana. Se infiltra a través de pequeños cambios insidiosos que la gente justifica o ignora hasta que es demasiado tarde. Puede que me vaya físicamente, pero mi investigación y mis advertencias continuarán. La lucha por la democracia no está limitada por la geografía”.

El académico también expresó su preocupación por el impacto que este clima político puede tener en las generaciones futuras de estudiantes y pensadores críticos. “Cuando las universidades son silenciadas, la sociedad pierde su capacidad de cuestionar el poder y de construir un futuro basado en hechos y en el pensamiento racional. Si los jóvenes no pueden acceder a una educación libre y abierta, el terreno queda abonado para la consolidación de regímenes autoritarios”.

Stanley además enfatizó que, aunque se va de Estados Unidos, seguirá colaborando con colegas y activistas que defienden la democracia y la verdad histórica. “No se trata sólo de un país o de una elección. Se trata de una lucha global por preservar los valores fundamentales que nos permiten vivir en sociedades libres. Mi trabajo continuará, porque el peligro de olvidar la historia siempre está presente”.

POR PEDRO ÁNGEL PALOU

COLABORADOR

@PEDROPALOU

MAAZ