Banorte exhibe músculo… y minutos

Qué potentes fueron los resultados trimestrales del Grupo Financiero Banorte del primer tramo de 2025, particularmente los de su banco. La institución que preside Carlos Hank obtuvo un crecimiento de utilidad neta de 8 por ciento respecto de 2024, alcanzando casi 15 mil 300 millones de pesos. La empresa observó un fuerte crecimiento de 20 por ciento en sus gastos por intereses, que superó a la tasa de crecimiento de los ingresos por intereses. No obstante, a pesar de ello logró un crecimiento de ingresos por intereses netos de 4 por ciento, lo que complementó con un potentísimo crecimiento de ingresos no financieros de 99 por ciento. ¿Complicado? No.

Prácticamente a donde uno mire en las cifras trimestrales de Banorte se ve solidez. Su negocio de intermediación se disparó fuertemente, mientras que la venta de primas de seguros creció también con potencia. Ayer en la conferencia financiera se mostró cómo la división de seguros ya explica el 17 por ciento de los ingresos netos, mientras que el banco continúa aportando el 72 por ciento de ese indicador en el trimestre.

Hay algo en donde Banorte parece haber alcanzado un grado de pureza particularmente destacado: la calidad de sus préstamos actuales.

Su cartera comercial y corporativa creció a doble dígito en el período, y reportó estabilidad en la calidad de los activos fundamentada en su “habilidad analítica para seleccionar clientes”. La institución presumió así sus capacidades al respecto: “El índice de morosidad se ubicó en 0.9%, una mejora secuencial y anual de (1pb), como resultado de la constante evaluación de nuestros modelos internos y la gestión de alertas anticipadas que nos han permitido mantener la calidad de nuestros activos”.

Este banco y grupo financiero acaba de cumplir 125 años desde que se fundó en Monterrey. Hank dijo entonces que su ADN es “dinámico” y que cuenta con fuertes “aspiraciones de crecimiento”. Ha sido uno de los empresarios mexicanos más activos y funcionales en la nueva realidad política mexicana, participando activamente en espacios como el CEO Dialogue con Estados Unidos el año pasado.

El banco presentó, uno de los gráficos más interesantes que pueden verse hoy en toda la industria bancaria mexicana, ilustrando con nitidez su orientación al cliente con el tiempo que tardan las principales interacciones: ¿cobro de remesas? 2 minutos; ¿adelanto digital de nómina? 3 minutos; ¿respuestas vía WhattsApp? 0.1 minuto; ¿compra de una póliza de seguro? 4 minutos; ¿retiro en cajero automático? 0.05 minutos.

AT&T

La firma de telecomunicaciones que dirige Mónica Aspe reportó un incremento de siete por ciento en Ebitda para el primer trimestre, totalizando 193 millones de dólares. La empresa ha cumplido 10 años y tuvo 32 mil adiciones netas de líneas telefónicas.

POR: CARLOS MOTA

