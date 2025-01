Tras nueva canción de Santa Fe Klan, Maya Nazor se defiende y manda mensaje a su hijo: "voy a proteger de cualquier peligro"

Dese hace ya varios días los nombres de Maya Nazor y Santa Fe Klan se han vuelto tendencia en redes sociales por las distintas acusaciones que se han hecho respecto al cuidado del hijo que tienen en común, Luka; primero el rapero afirmó que su ex no dejaba que conviviera con el pequeño y ante ello las críticas contra la influencer se hicieron presentes y ella no tardó en salir a defenderse. Tras ello los dimes y diretes y tensión aumentaron, hasta que los fans se han dividido por igual para apoyar a cada una de las partes.

Pero tan sólo un día después de que todo explotó y que incluso Maya Nazor expuso pruebas de los riesgos a los que supuestamente se enfrenta su hijo cuando Santa Fe Klan lo visita junto a una larga lista de personas, además que no siempre le paga la manutención de 250 mil pesos que él mismo difundió en redes, la influencer y creadora de contenido salió ahora a mandarle un amoroso mensaje a Luka, afirmando que hará todo para protegerlo de cualquier peligro.

Hace unas horas, a través de sus historias de Instagram la modelo reposteó un reel que habla sobre la maternidad y allí volvió a responder a toda la polémica que se creó con el padre de su hijo. Por otro lado, la famosa explicó que sólo las madres que pasan por situaciones como estas entienden su sentir y aunado a ello agregó un profundo agradecimiento a sus fans, quienes pese a las duras críticas no han hecho otra cosa que apoyarla y defenderla del hate que se desató en los últimos días.

"Y lo voy a proteger de cualquier peligro al que se exponga. Porque en su corazón hay inocencia y bondad. Y no permitiré que en un segundo de descuido con alguien más le pase algo. Soy mamá y solo las mamás y personas empáticas entenderán. Gracias por todo el apoyo", escribió Nazor en su más reciente historia de Instagram.

Así volvió a defender a su hijo. (Foto: IG @nazormaya)

Recordemos que parte de la polémica de Maya Nazor con Santa Fe Klan inició también porque ella y su hijo Luka realizan un viaje por Europa con el que le dieron la bienvenida al Año Nuevo, mientras que el rapero entregó juguetes a los niños con motivo del Día de Reyes; fue entonces cuando declaró que no puede ver a su hijo desatando toda una controversia tanto para su ex como para él.

Y es que tan sólo un día después de que sus palabras se hicieron virales, el cantante estrenó la canción "Mi niño" con una dedicatoria a su hijo y con un video en el que aparecen distintos momentos de padre e hijo juntos que dividieron la opinión en redes, ya que muchos aseguraron que las acusaciones del cantante contra Maya fueron una estrategia de publicidad para el estreno de este nuevo tema, algo que le trajo duras críticas a Santa Fe Klan como:

"Esa nunca falla hacer polémica para sacar una nueva canción puro marketing", "Pasar tiempo con mi hijo (NO) Escribir una canción tratando de dar lástima y denigrar a mi mamá de mi niño (SÍ)", "No hacía falta difamar a Maya para sacar tu canción", "vistima", "típico padre ausente, RIDICULO", "marketing" y "pero yo puro Santa Fe Klan", son algunos de los comentarios que se leen en la red.

A su vez, muchos de los fans del rapero defienden la versión del cantante. (Foto: IG @santa_fe_klan_473)

Maya Nazor reaparece en Roma empoderada con canción de Shakira

En medio de todo lo anterior, Maya Nazor posó desde Roma, Italia, justo frente a la Fontana di Trevi con un bonito vestido blanco para presumir un amanecer sin gente y con la atracción turística vacía sólo para ella y su hijo Luka. Allí escribió el fragmento de "Día de enero", canción de Shakira para mostrarse empoderada y superando la polémica.

"Todo va pasar, pronto verás el sol brillar… Tú más que nadie merece ser feliz", escribió y sus seguidores no tardaron en responder con mensajes como "eres una mamá increíble, solo las que somos mamás sabemos todo lo que pasamos, te amamos Maya", "la mamá más hermosa" y "eres hermosa, una mami increíble, los comentarios de las personas que no saben sobre tu vida salen volando". El hate tampoco ha parado contra la mamá de Luka. (Foto: IG @nazormaya)

