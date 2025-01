Critican a Maya Nazor por no dejar que Santa Fe Klan vea a su hijo, la modelo envía contundente mensaje | VIDEO

Aunque Maya Nazor y Santa Fe Klan han mantenido los detalles sobre la crianza de su hijo, Luka, alejados de los reflectores, una reciente declaración del cantante desató una batalla de declaraciones y reveló conflictos entre ellos. Y es que durante un evento en el que el artista regaló juguetes a decenas de niños por el Día de Reyes, se mostró triste debido a que no pudo estar junto a su hijo dando a entender que no tendría la oportunidad de verlo, algo ante lo que la modelo no dudó en responder.

En más de una ocasión el intérprete de "Mar y Tierra" se ha mostrado dispuesto a ayudar al barrio que lo vio crecer, motivo por el que decidió hacer felices a decenas de niños el pasado 6 de enero en el Día de Reyes. Y es que acudió a la colonia Santa Fe, en Guanajuato, para repartir juguetes y aprovechó para enviar un mensaje a su pequeño Luka lamentando no poder estar junto a él en un día tan especial, algo que generó gran controversia.

Santa Fe Klan lamentó no poder estar junto a su hijo el Día de Reyes. Foto: IG @santa_fe_klan_473

Santa Fe Klan envía mensaje a su hijo por su ausencia el Día de Reyes

El usuario “Rampa.473” en TikTok compartió una entrevista a Santa Fe Klan durante la entrega de juguetes el Día de Reyes, en ésta el rapero señala que su hijo estaría de vacaciones junto a su mamá, Maya Nazor. Lo que llamó la atención es que el cantante se mostró triste al expresar que no podría ver a su hijo y que tampoco sabe más de la fecha en la que esto volverá a ocurrir revelando así que podría existir un conflicto al respecto.

“Me agüita pues, yo ahorita estaría con mi niño, pero no se dio la oportunidad, sino le hubiera comprado un ching* de juguetes (…) Ya será después, está chido ver a los morritos felices con eso se me llena ese vacío. A ver cuándo regresa, ahora que vuelva, no sé cuándo vayan a regresar, pero me han mandado fotos”, dijo Santa Fe Klan y le envió un mensaje a su hijo: “Te amo, mi niño. Te amo un ching* y ya sabes qué onda y aquí te podría dar todos los regalos del mundo, pero te regaló mi amor, que es para siempre”.

Maya Nazor responde al mensaje de Santa Fe Klan

Ante los comentarios que recibió la modelo por el video de Santa Fe Klan, la modelo Maya Nazor no dudó en responder con un contundente mensaje a través de sus historias en Instagram en el que aclara tener comunicación constante con el rapero a quien también le reclamó por no defenderla ante los dimes y diretes que surgen sobre ella.

"Como cuando puede pasar un mes entero sin ver a su hijo, ni preguntar por él y sale haciendo videos haciéndose la víctima por darle a mi hijo las vacaciones que merece; por festejar mi cumpleaños al lado de mi hijo con el que estoy todos los días, que cuando enferma estoy yo ahí, quien lo lleva a la escuela y le prepara el almuerzo. Yo siempre estoy en la mejor disposición para que Luka vea a su papá y él nunca ha salido como padre de Luka a defenderme de chismes falsos que me hacen, sabiendo él la verdad, le avisé que iríamos de viaje antes, incluso le pregunté y él estuvo de acuerdo porque cada decisión la consulto con él”, escribió la modelo.

Maya Nazor responde al mensaje de Santa Fe Klan. Foto: Captura de pantalla TikTok @rapmx.473



