Maya Nazor lleva las medias de encaje que son tendencia este invierno 2025

Maya Nazor es la modelo y creadora de contenido que sigue las últimas tendencias de la moda, por lo que no dejó pasar la oportunidad de dar a conocer el look en donde uno de sus principales enfoques fue lucir las medias blancas de encaje al estilo victoriano con el que elevó su atuendo.

Durante este otoño e invierno las medias tomaron un protagonismo especial, ya que se vieron durante varias de las pasarelas de importantes firmas durante el invierno 2024 y en este 2025 siguen como una tendencia romántica que pueden utilizar todos aquellos que busquen verse distintos con una sola prenda.

Maya Nazor compartió una serie de imágenes en donde lleva puesto un bello minivestido con estampado cuadrado en donde luce sus medias de encaje, en los pies llevó unas delicadas zapatillas y en el peinado una media coleta con la que adornó su bello rostro.

Sin duda Maya Nazor, quien ha destacado en el mundo del espectáculo por el romance e hijo que sostuvo con su expareja Santa Fe Klan, ahora también lo hace gracias a su estilo y por los trabajos que desempeña como imagen de reconocidas marcas con importantes firmas, así como todo el trabajo que lleva a cabo para sus redes sociales en donde tiene millones de fanáticos.

Maya Nazor es una famosa modelo e influencer. Foto IG/nazormaya

¿Cómo utilizar las medias de encaje?

Las medias son perfectas para aquellos que quieren añadir un toque distinto a su look, puesto que no son óptimas para el frío es importante que se tome en cuenta el material en el que están confeccionadas para que al momento de utilizarla no se lleven de la manera más cómoda.

Ya sea con vestido o minifalda las medias de encaje agregan este look victoriano a cualquier atuendo, además las hay de diversos colores que juegan el papel perfecto para enfatizar este accesorio que nunca pasa de moda y son más chicas las que se atreven a llevarlo con estampados o diversas prendas de diferentes materiales como látex o algodón.

La famosa modelo siempre está en tendencia. Foto IG/nazormaya

¿Cuál es el mejor truco para que no se bajen las medias?

Una de las principales alternativas que se deben tomar en cuenta y que harán que no se bajen las medias es elegir la talla correcta, de esta manera la prenda lucirá perfecta y además será muy cómodo o fácil llevarla puesta, así como comprar las medias de una buena calidad, de esta manera tampoco se estropearán tan fácilmente.

Maya Nazor tiene las medias blancas que lucen perfecto con vestido. Foto IG/nazormaya

