El zoológico de Guadalajara un lugar para visitar en Semana Santa, horarios y costo de los boletos

Esta Semana Santa miles de personas están planificando un día especial con sus seres queridos, ya sea con los pequeños de la casa, con los amigos o un plan de pareja y el zoológico de Guadalajara es una gran opción para quienes visitan la ciudad o para los mismos habitantes que se quedaron en la “perla tapatía” y desean experimentar el turismo local.

El zoológico de Guadalajara es una de las opciones para un día extraordinario, ya que cuenta con diversas atracciones como el acuario en donde se encuentran cientos de especies marinas, así como el Safari Masai Mara, el Sky Zoo, un teleférico con vista panorámica y otros espacios dedicados al mundo animal.

El zoológico de Guadalajara no solamente conquistará todos los sentidos de los niños sino también es el destino ideal para disfrutar de un día al aire libre, rodeado de naturaleza, increíbles especies y experiencias inmersivas que dejarán a los adultos con una gran felicidad al divertirse como pequeños.

En el zoológico de Guadalajara pueden convivir con capibaras. Foto FB/zoologicogdl

¿Cuál es el horario del zoológico de Guadalajara?

El horario para acudir al zoológico de Guadalajara es en temporada escolar de martes a viernes de 10:00 am a 06:00 pm, los sábados y domingo de 09:00 am a 06:00 pm, en temporada vacacional; de lunes a domingo de 09:00 am a 6:00 pm y los días festivos; de 09:00 am a 06:00 pm y la dirección corresponde a paseo del Zoológico No. 600 y Calzada Independencia No.4510. Col. Huentitán el Alto.

Días santos:

Jueves a domingo de 08:00 am a 06:00 pm

ud83dudc3e #EstasVacaciones vive una aventura salvaje en tu ZOOLOGICO GUADALAJARA ud83cudf3fud83dudc12ud83dudccd u00a1Abrimos TODOS LOS Du00cdAS durante Semana... Posted by ZOOLOGICO GUADALAJARA on Sunday, April 13, 2025

¿Cuánto cuesta la entrada al zoológico de Guadalajara?

Para entrar al zoológico de Guadalajara se deberá pagar un boleto, existen diversos paquetes, por lo que cada persona puede elegir el que se adapte a la experiencia que desean vivir, además es importante saber que para los que acudan en automóvil, el estacionamiento tiene una cuota por todo el día de $100 pesos.

Los cumpleañeros del mes entran gratis con el paquete GuadaZoo, solo deberán presentar su copia del INE o en caso de menores de edad copia de su acta de nacimiento e INE del acompañante y quienes deseen ingresar alimentos, lo pueden hacer, solo que no estén en envase de vidrio, así como jugos, refrescos y bebidas alcohólicas no están permitidos.

Paquete GuadaZoo: ingreso al zoológico, presentación de aves en el auditorio techado, Villa Australiana, Herpetario, Selva Tropical, Rancho Veterinario, Maravillas del Kalahari, Monkeyland, CIA museo interactivo y Michilía. Niños de 3 a 11 años pagan boleto NIÑO. De 12 en adelante pagan boleto ADULTO. Tercera edad paga boleto NIÑO

Adultos $130

Niños $90

Paquete Premiere: ingreso al zoológico, presentación de aves en el auditorio techado, Villa Australiana, Herpetario, Selva Tropical, Rancho Veterinario, Maravillas del Kalahari, Monkeyland, CIA museo interactivo y Michilía. Además de una visita al Acuario Guadalajara, un recorrido en el Safari Masai Mara y un recorrido en el Tren Panorámico y el ingreso a Antártida, el reino de los pingüinos. Niños de 3 a 11 años pagan boleto NIÑO. De 12 en adelante pagan boleto ADULTO. Tercera edad paga boleto NIÑO.

Adultos $395

Niños $260

Paquete Diamante: ingreso al zoológico, presentación de aves en el auditorio techado, Villa en Australiana, Herpetario, Selva Tropical, Rancho Veterinario, Maravillas del Kalahari, Monkeyland, CIA museo interactivo y Michilía. Además de un viaje en el SkyZoo (se requiere estatura de más de 1.10 cm en los menores de edad e ir acompañados por un adulto), una visita al Acuario Guadalajara, un paseo en el Safari Masai Mara, un recorrido en el Tren Panorámico y el ingreso a Antártida, el reino de los pingüinos. Niños de 3 a 11 años pagan boleto NIÑO. De 12 en adelante pagan boleto ADULTO. Tercera edad paga boleto NIÑO

Adultos $435

Niños $335