¿Tienes “cuerpo de bailarina”?

Por Karla Valentina Sánchez López

Natalie Portman, Barbie en: El Cascanueces, El lago de los cisnes y Las doce princesas bailarinas, y Pinterest, nos han enseñado cómo se ve una bailarina. En tiempos diferentes, representan el cuerpo ideal para usar medias salmón y leotardo negro: no hay carne, solo huesos, hay blanquitud en la poca piel y gracia en los movimientos.

Específicamente, la industria cinematográfica nos ha hecho creer que para ser bailarina hay que cumplir con una imagen, y verse de cierta forma para ponerse las zapatillas y hacer jetés, pirouettes y fouettes. De otra forma, o bien no tienes “la capacidad de hacerlo” o el público te abuchea, critica y ridiculiza.

En Gilmore Girls, temporada 4, episodio 8, a partir del minuto 24:50, en el artículo final de Rory, ella relata a la bailarina con la “gracia de un ebrio, hipopótamo”. Portman en El Cisne Negro sufre de TCA, igual que Irene en Las Niñas de Cristal. Por su parte, Barbie siempre baila con gracia, delicadeza y técnica, a pesar de ser una jóven común o una campesina. Todas ellas comparten el estereotipo de cuerpo instaurado por las bailarinas del siglo XIX y por George Balanchine: piel blanca, cuerpo extremadamente delgado, busto pequeño, caderas reducidas, piernas largas, cintura pequeña.

Tener cuerpo de bailarina ¿Un requisito para bailar ballet?

Entonces, ¿tengo que verme como barbie para poder ser bailarina?

Lo cierto es… que no. Lizzie Howell no es una mujer delgada, es gorda. Y, fue capaz de hacer doce fouettes perfectamente. Aunque fue objeto de burla en redes sociales. Stephanie Kurlow, baila con su hiyab puesto, sin importar los impedimentos de su academia. Misty Copeland fue la primera mujer afroamericana en ser prima ballerina de la compañía American Ballet Theatre. Madame Suzelle Poole sigue bailando en puntas a sus ochenta y cuatro años.

Gordura, religión, raza, vejez, ya no son (nunca debieron ser y deberían dejar de ser) impedimentos para bailar ballet. Para ser una bailarina no hay que verse como barbie, y estas extraordinarias mujeres nos lo han demostrado. Su único impedimento fueron las palabras de un público ignorante.

He atestiguado, en mi propia piel, que nuestro cuerpo en el ballet no tiene que ser una prisión, de hecho, puede liberarnos. Porque para hacer un plié no se necesitan piernas delgadas, sino fuertes. No es primordial estar en los huesos para tener gracia y delicadeza. La comida no es el enemigo, es el motor y la energía para aguantar las largas y arduas horas de barra, centro, saltos, y las terroríficas diagonales. Y el color de la piel… ¡ay el color cuánto les importa! ¿Por qué sigue siendo un gran problema? De hecho, aquí la pregunta – o preguntas - es: ¿por qué nos importa tanto el cuerpo en lugar de lo que este puede hacer?

Entonces, ¿tienes cuerpo de bailarina?