Avanzan tres mexicanos en la primera jornada del Grand Prix del Consejo Mundial de Boxeo

El banderazo inicial del Grand Prix del Consejo Mundial de Boxeo trajo buenas victorias para tres de los cuatro mexicanos que vieron acción. En una jornada de 16 con tiendas profesionales, todas pactadas a seis rounds Ángel Sauceda, Brandon Mejía y Hector Munguía avanzaron a la siguiente ronda que se realizará en junio. Con uno de los nocauts más llamativos de la noche, el mexicano Brandon Mejía despachó al jordano Bishara Sabbar en apenas tres rounds.

Mejía mejoró su récord a 10-0 con 10 nocauts luego de que obligara al réferi a parar la contienda, pues Sabbar visitó en cuatro ocasiones la lona. El poder de puños del tricolor fue demasiado, al punto de que también le reventó la nariz a su adversario. Ahora Mejía Mosqueda, espera por la siguiente fase.

En el gimnasio trabajé en varios recursos. Esperen a un Brandon Mejía más agresivo y mejorado. Me voy contento con mi actuación”, declaró tras su pelea.

El mexicano Héctor Munguía Jr. arrancó con el pie derecho a su participación, con un nocaut en seis rounds. El capitalino, a pesar de tener la desventaja de estatura y alcance, encontró en la distancia, corta el veneno que necesitó su rival, el nigeriano Idris Gbadamosi, para así poder salir con la mano en alto y pasar a la siguiente ronda.

Me sorprendió que mi rival supo aguantar todo el castigo que le dí. Tiene todos mis respetos. Me veo campeón ganando este torneo”, declaró el tricolor. “Con el que me ponga, yo estoy dispuesto y para ser el mejor hay que enfrentar a todos y a los mejores”.