Turista rusa se queja porque ya no se habla español en zona turística de CDMX: “¿para qué aprendí español?

Una joven rusa compartió en redes sociales su inconformidad con el ambiente lingüístico que vive actualmente en la colonia Condesa, una de las zonas más conocidas y concurridas de la Ciudad de México. A través de su cuenta de TikTok, donde se identifica como @guera__rusa, expresó su sorpresa al descubrir que muchas personas no hablan español, sino inglés.

La joven explicó que uno de los motivos por los que se mudó a México fue para aprender y practicar el idioma español, por lo que ha vivido en distintas zonas del Valle de México, incluyendo Tlalnepantla y Naucalpan, donde sí tuvo la oportunidad de convivir con personas que hablaban español y así mejorar su nivel en el idioma.

“Si estamos viviendo en México, ¿por qué no hablan en español? Quisiera decir que no me molesta, pero sí”, añadió.