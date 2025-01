El disco de Jenni Rivera que es considerado de los mejores del siglo, según Rolling Stone

Fue en 2009 cuando Jenni Rivera lanzó el disco “La Gran Señora”, uno de sus proyectos más exitosos en su carrera musical, tanto que este 2025 fue considerado por la revista Rolling Stone como uno de los mejores álbumes del siglo XXI, situación que realza el legado de la famosa estrella considerada como la “Diva de la banda”.

Aunque Jenni Rivera falleció el 9 de diciembre de 2012 víctima de un accidente aéreo, el público no ha dejado de escuchar sus canciones, para muestra los más de 5.3 millones de oyentes mensuales que tienen en Spotify y que han llevado su música al reconocimiento internacional, tal y como sucede ahora que brilla en la publicación de Rolling Stone.

La estrella del regional mexicano alcanzó uno de los peldaños de la famosa lista en la que muestran los mejores proyectos musicales de la historia, Jenni Rivera se ganó la posición número 249 y en la publicación que aparece en Rolling Stone y también en las redes sociales de la fallecida cantante, se puede leer algo de la descripción del por qué el álbum “La Gran Señora” es de los mejores.

Otra de las cosas es que en la cuenta oficial de Jenni Rivera, su equipo de trabajo agradeció a todos aquellos que siguen escuchando las canciones de la estrella del regional mexicano, quien se sabe sigue siendo una de las figuras femeninas más relevantes de todos los tiempos.

El disco "La Gran Señora" está en la posición 242 de la revista Rolling Stone. Foto FB/Jennirivera

Jenni Rivera tiene uno de los mejores discos del siglo

La lista de los mejores álbumes del siglo XXI según la revista Rolling Stone incluye el disco “La Gran Señora” de Jenni Rivera, cabe destacar que aseguran es el único en su género en formar parte de esta numeración, situación que hace aún más relevante este logro para la cantante.

“Sobre los acordes del tololoche y los sonidos vibrantes de trompeta de las rancheras tradicionales en ‘La Gran Señora’, la icónica cantante mexicana Jenni Rivera interpreta canciones desde la perspectiva de la mujer mexicoamericana fuerte y auténtica que siempre representó”, es parte de lo que describen en la publicación de Rolling Stone.

La portada del disco "La Gran Señora". Foto FB/Jennirivera

¿Cuáles son las canciones de “La gran señora” de Jenni Rivera?

Es importante destacar que Rolling Stone también mencionó que en canciones como “Por qué no le calas,” Jenni Rivera enfrenta la infidelidad, así como también en el disco explora el género country con una versión de “Before the next teardrop Falls” de Freddy Fender. De igual manera hay piezas populares en su carrera como lo son “Ya lo sé”, “La gran señora” y “No llega el olvido,” que se han convertido en clásicos himnos de su trayectoria.

“Yo soy una mujer”

“Por qué no le calas”

“Estaré contigo cuando estes triste” (Versión original)

“Déjame volver contigo”

“La cara bonita”

“Ya lo sé”

“Ni princesa ni esclava”

“No llega el olvido”

“Amaneciste conmigo aka sentirte en mi frío”

“La escalera”

“La gran señora”

“Amarga navidad”

“Estaré contigo cuando estés triste” (versión español)”

Sigue leyendo:

La casa de Jenni Rivera está a punto de arder por los incendios en California y así reaccionó su madre