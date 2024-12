Jenni Rivera no tenía tatuajes y soñaba con llevar en la piel el nombre de esta integrante de su familia: VIDEO

Salió a la luz un video poco conocido de Jenni Rivera, en la grabación difundida por diversos usuarios en redes sociales se aprecia el momento en el que la famosa cantante comenta que desea tatuarse el nombre de una de las integrantes más queridas de su familia, aunque cabe puntualizar que su anhelo no se llevó a cabo.

Jenni Rivera falleció el 9 de diciembre mientras estaba en un avión después de una de sus presentaciones en Monterrey, Nuevo León, la celebridad se encontraba en el punto más importante de su carrera y dejó millones de corazones heridos tras su partida, tal y como lo son los de sus queridos hijos y nietos.

Antes de morir trágicamente Jenni Rivera compartió en una entrevista que anhelaba con tatuarse el nombre de su primera nieta puesto que sentía un gran amor por la pequeña Jaylah Hope, quien es hija de su hija Jacqui Rivera Campos, pero solo se quedó en un deseo ya que nunca se realizó el tatuaje.

Jenni Rivera conocida en el mundo artístico como “La Diva de la Banda” no tenía un solo tatuaje, pero según había comentado en repetidas ocasiones planeaba con dibujarse en la piel el nombre de su primera nieta, así como también dio a conocer que el motivo por el qué no se había hecho ninguno era que sus padres don Pedro Rivera y doña Rosa Saavedra la regañarían.

“Si me llegara a poner algo y ya lo he pensado me pondría Jaylah . mis hijos que tengo 5 me dicen; ‘pero por qué nunca te pusiste el de nosotros’. qué significa ‘belleza’, ella se llama Jaylah Hope, significa “Esperanza” entonces eso me pondría”, es lo que confesó Jenni Rivera.