Flor Rubio defiende a Cecilia Galliano y critica a Gabriel Soto por “abandonar” mujeres

La periodista Flor Rubio criticó a Gabriel Soto, de 49 años de edad, por las polémicas relaciones amorosas que ha tenido, ya que expuso que “abandona” mujeres, pero “él siempre sale bien librado”. Su postura surgió luego de que platicó en su programa de radio con la actriz argentina Cecilia Galliano, de 43 años, quien reveló que se alejó de su excompañera de trabajo porque “no soy una mujer que tenga amantes”.

El año pasado se generó controversia por la amistad entre la actriz argentina y el actor mexicano que surgió mientras trabajaban juntos en la puesta en escena “El precio de la fama”. Parte de la publicidad dejó entrever que tenían un romance, y esto dio pie a especulaciones de un triángulo amoroso porque él mantenía una relación sentimental con la actriz rusa Irina Baeva.

Tiempo después, tanto Cecilia Galliano como Gabriel Soto aclararon que todo había sido un trabajo de publicidad y, por ende, no eran pareja. Sin embargo, los rumores de un romance y una infidelidad se mantenían latentes y se fortalecieron cuando el famoso anunció separación de la actriz rusa, quien en ese momento trabajaba en el musical “Aventurera”.

Cecilia Galliano rompe el silencio acerca de Gabriel Soto

La reciente entrevista que la actriz argentina le brindó a Flor Rubio despejó dudas, sobre todo porque dejó entrever que sí tuvo un romance con el famoso, ya que destacó “no es mi estilo, no es mi onda, no soy una mujer que tenga amantes, que salgo con uno, que salgo con el otro”. Además, Cecilia Galliano recordó que el acercamiento con Gabriel Soto se salió de control porque “cuando pasó esto de que nos persiguieron, me siguieron a mi casa, ya no me gustó, entonces, tomé mi distancia; tranquilos, cada uno por su lado, hagan lo que quieran, yo no juego en esto”.

Más allá de contar cómo vivió la polémica por el presunto romance, la actriz argentina informó que rompió todo vínculo con el actor mexicano; por ende, hizo otra declaración: “No me interesa ninguna respuesta del otro lado. Si le serví, está padre, y si no, también está bien”.

Flor Rubio arremete contra Gabriel Soto

Flor Rubio, quien es titular del matutino “Venga la alegría”, no se quedó callada y arremetió contra Gabriel Soto luego de escuchar a Cecilia Galliano porque aseguró que “él siempre sale bien librado. Yo creo que les dice ‘no digas nada, pronto vamos a estar juntos’ o ve tú a saber cómo les dora la píldora. Después las abandona”.

Además, la periodista expresó que siente empatía por las famosas con las que se ha relacionado amorosamente el actor mexicano, así que dijo “lo que me duele es que lastima a mujeres y eso no está bien. Primero están sus hijas (antes) que dejar mujeres tiradas”. Al abordar este punto, Flor Rubio recordó que Gabriel Soto no sólo habría salido al mismo tiempo con Irina Baeva y Cecilia Galliano, sino que también llegó a negar su matrimonio con Irina Baeva e incluso negó su romance con la actriz colombiana Sara Corrales, de modo que para él es habitual actuar de esta manera.

