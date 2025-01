Tras hacer fuertes críticas al reguetón, Aleks Syntek no descarta colaboración con Bellakath

Aunque posee una larga trayectoria como cantante y compositor, Aleks Syntek se convirtió en blanco de la polémica por las fuertes críticas que hizo al género urbano en las que aseguró que "venía de los simios" y pidió que sea regulado en los establecimientos. Pese a ello y el intenso debate que sus comentarios desataron en redes sociales, esta vez el artista no descartó la posibilidad de colaborar con Bellakath.

La controversia que se generó debido a los comentarios negativos que hizo sobre el reguetón parece estar lejos de terminar para Aleks Syntek, pues se trata de un tema recurrente tanto en redes sociales con los internautas como en su encuentro con los medios. Motivo por el que en su reciente aparición ante las cámaras el compositor se mostró molesto y estalló al ser cuestionado sobre artistas urbanos y la propuesta de Bellakath.

Aleks Syntek indicó que la intérprete de "Gatita" lo contactó para proponerle un proyecto juntos, aún cuando él ha mostrado abiertamente su desagrado por el género urbano. Al respecto, el compositor puntualizó en que no descartaría una colaboración con la estrella del reguetón mexicano con la condición de que el tema estuviera relacionado con el pop que es parte de su estilo.

“Quien hacer un escándalo de a Aleks y no le gusta el reguetón y estoy harto de eso. Ustedes saben que no es el tipo… ella me dijo que quería hacer una canción conmigo y yo contesté y dije muy amablemente que si hacemos pop como el que yo hago con mucho gusto canto con cualquiera de ese género”, dijo Aleks Syntek en un reciente encuentro con los medios retomado por Alan Saldaña.

Ante el debate que sus comentarios generaron en redes sociales y luego de que fuera calificado como “enemigo” del reguetón, Aleks Syntek dejó claro que no está en contra del género sino del acceso de los niños a las canciones y videoclips con fuerte contenido para su edad.

“Quién soy yo para señalar o hablar sobre otro género musical, que no es el mío (…) Lo que dicho siempre es que me preocupa que los niños tengan acceso a contenido pornográfico, que debe estar regulado, es lo único que he comentado y eso lo han convertido en una especia de campaña contra la música urbana, cosa que no es cierta, respeto muchos artistas, como compañera Greeicy, que hacen canciones de reguetón con mensajes poéticos y sanos”, dijo a El Colombiano.