Yeri Mua se burla de Dani Flow en su cara y esta fue la reacción del “rey del morbo”

En la gala de fin de año organizada por Spotify, un reencuentro inesperado entre Yeri Mua y Dani Flow desató nuevamente la atención de los medios. Esta vez, el evento se convirtió en el escenario de una tensa interacción que no pasó desapercibida. Los rumores sobre la rivalidad entre ambos comenzaron en septiembre, cuando el cantante de reguetón se lanzó contra la influencer, asegurando que Bellakath era la verdadera reina del género en México. A partir de ese momento, la relación entre Yeri y Dani se volvió un tema recurrente en redes sociales.

Pese a que tanto Bellakath como Yeri Mua ya hicieron sus diferencias a un lado y ahora preparan lanzar un tema juntas, el tambien llamado “Rey del morbo” sigue con las indirectas a la veracruzana, pues, recientemente Dani Flow lanzó un tema en donde se refiere a Yeri como “el caballo”, por lo que la ex reina del Carnaval de Veracruz no perdió la oportunidad de confrontar al cantante en una alfombra roja, pero lo hizo muy a su estilo.

Contexto, ese señor le dedicó a @yerimua la parte de una canción y se refiere a ella como “El Caballo”, la tiene enfrente y se queda mudo.



¿No que muy muy? https://t.co/FaP18HrVDV pic.twitter.com/ZrxfIqiQ2r — La Comadrita (@lacomadritaof_) December 11, 2024

Yeri Mua se burla de Dani Flow y su canción en contra de ella

Cuando Yeri Mua se encontraba posando para las cámaras en la alfombra roja en un evento de Spotify, Dani Flow también llegó al evento y se quedó detrás de ella. Mientras la influencer continuaba atendiendo a la prensa y dando entrevistas, Dani esperaba su turno para hablar con los reporteros.

En ese momento, Yeri Mua se dio cuenta que Dani Flow estaba tras de ella y sin perder la oportunidad de hacer una pequeña burla, dejó escapar un comentario cargado de sarcasmo: “De caballito,tra, tra”, haciendo referencia indirecta a las críticas que Dani Flow había lanzado anteriormente sobre su físico.

No le tiene miedo al éxito uD83EuDD23uD83EuDD23uD83EuDD23 @yerimua me encantó y lo mejor que el otro se quedó callado, nada más para mandar sus indirectas y atacarte en sus canciones si está bueno uD83DuDD25 pic.twitter.com/A478nyv8Ce — La Comadrita (@lacomadritaof_) December 11, 2024

La actitud de Yeri Mua no pasó desapercibida. Los reporteros, notaron la incomodidad de Dani Flow, quien se mantenía en silencio, evitando cualquier tipo de interacción con la influencer. Sin embargo, el joven esperó a que se fuera Yeri para hacer declaraciones en su contra, pues incluso dijo que le hubiera gustado advertirle al Bogueto para que no hubiera trabajado con la jarocha.

La respuesta de Yeri Mua ante las críticas

Tras el incidente, Yeri Mua reaccionó con firmeza a las críticas y burlas que ha recibido durante los últimos meses. En una reciente intervención en sus redes sociales, la influencer dejó claro que no le afectan los comentarios sobre su físico. Con una sonrisa en el rostro, expresó: “La gente siempre me ha dicho que caballo, pero no cualquiera puede con esta yegua”. De esta manera, Yeri Mua mostró una actitud desafiante frente a quienes intentan cuestionar su imagen.

La joven veracruzana no es ajena a las críticas, y ha dejado claro en diversas ocasiones que está acostumbrada al “bullying”. En una entrevista, señaló que el hecho de crecer en Veracruz le ha permitido desarrollar una piel gruesa, ya que, según sus palabras, “a los de Veracruz siempre nos vale madre”. Yeri enfatizó que el bullying es algo común desde la infancia, especialmente en un entorno familiar, lo que le ha permitido lidiar con las críticas de una forma más relajada.

