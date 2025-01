El Bogueto comparte en redes que se peleó a golpes en un bar: "le pegaron a mi novia, me bajé y fui a rajarle"

Este viernes 10 de enero, el cantante urbano Armando Toledo Rosas, mejor conocido solamente como “El Bogueto” se presentó en un bar llamado “Bunny” en León, Guanajuato, la presentación había transcurrido de manera normal, sin embargo, el cantante compartió en sus redes sociales que tuvo un fuerte problema, el cual resultó en una fuerte pelea.

Pese a lo anterior, El Bogueto, también compartió en sus historias de Instagram que el público de León, se entregó como nunca y pasó una gran noche gracias a sus aplausos, sin embargo, el reguetonero no quiso pasar por alto la pelea, pues advirtió a sus seguidores de lo que sucedió esa noche.

Como lo mencionamos anteriormente, fue a través de sus redes sociales oficiales que el intérprete de temas como “Vaquero”, “Nena Moxita”, “La trinidad”, entre muchas más compartió con sus seguidores que luego de su presentación en el “Bunny”, había ocurrido una agresión en contra de su novia Ximena.

Lo anterior, hizo enojar al cantante urbano, pues él ya se encontraba en la camioneta cuando su novia le dijo que había sido agredido, por lo que El Bo, como también es conocido, se bajó del vehículo y fue a golpear al agresor de Ximena.

“Quiero aclarar en breve una situación, que acaba de ocurrir aquí en León, me presenté aquí en el Bunny, salimos y se descontroló todo y le pegaron a Ximena, entonces, llegó ella y me dijo: ‘me pegaron’, y así, yo estaba arriba de la camioneta, me bajé y fui a rajarle a ese pu%&&, por si hay videos de que le etsy pegando, fue por que le pegó a Ximena”, contó el Bogueto