Leticia Calderón revela que le robaron dinero de su cuenta, igual que a Cynthia Klitbo, "más de 300 mil pesos"

Los famosos no se salvan de ser víctimas de fraudes o robos del patrimonio que han formado con años de trabajo; tan sólo en los últimos días el nombre de Arath de la Torre, a quien estafaron por un supuesto servicio, pero no ha sido el único. Uno de los casos más conocidos es el de Cynthia Klitbo, quien desde hace ya un tiempo fue víctima de robo, hecho del que todavía no se recupera y que la ha llevado a pensar incluso a trabajar como conductora de taxi por aplicación.

Fue precisamente mientras se recordaba este caso con Leticia Calderón que la actriz confesó haberse sumado a la lista de famosos que sufrieron el hurto de los ahorros de toda su vida. Este fin de semana la famosa de 56 años asistió a un evento en compañía de fu hijo y durante la alfombra roja la presa mencionó el caso de Cynthia Klitbo sin saber que la propia villana de telenovelas también perdió una fuerte cantidad de dinero.

"No sabía, Qué horro y qué peligro. Yo también fui víctima, no de todo porque mi banco luego, luego, bloqueó, pero sí me robaron una parte importante de dinero, afortunadamente no toda porque mi banco lo bloqueó y el banco ya no se hace responsable", explicó la actriz a la prensa, entre ellos la reportera Berenice Ortiz.

Las declaraciones de la actriz causaron revuelo entre los fans, especialmente porque al dar más detalles reveló que le quitaron más de 300 mil pesos mexicanos y si bien no fue por medio de un asalto o hurto, sí habría sido por tras acceder a sus cuentas bancarias. Pese a que el banco logró bloquear la fuente de donde se estaba extrayendo el dinero, la protagonista de "Esmeralda" dejó en claro que poco fue lo que pudieron hacer para ayudarla.

Hasta el momento Lety Calderón no ha dado más detalles del robo del que fue víctima. (Foto: IG @leticiacalderonpage)

Leticia Calderón revela que le robaron 300 mil pesos del banco

Durante un encuentro con los medios, Leticia Calderón contó cómo fue el duro momento de ser víctima de robo directamente de su cuenta de banco, desde donde le habrían sustraído más de 300 mil pesos, así como el "coraje" que sintió al vivir la situación y no poder hacer más por recuperar su patrimonio económico.

"¿Cómo salir? Pues nada, resignándome porque te digo que fui a reclamar al banco y el banco ya no se hizo responsable; te digo, fue una cantidad importante, pero no lo que me iban a robar, estamos hablando de más de 300 mil pesos, pero lo bloqueó el banco. Obviamente te da mucho coraje", sentenció.

De acuerdo con la actriz, las grandes sumas de dinero que le robaron tanto a ella, como a su amiga Cynthia Klitbo y a otras figuras del espectáculo, "es dinero que puedes ocupar en otras cosas", además de un peligro constante. Finalmente y tras recordar este echo, le mandó un mensaje a su amiga, quien el año pasado recibió una llamada del supuesto banco y en la que otorgó sus claves de acceso; al cabo de un rato notó que su cuenta había sido vaciada por completo. "Cynthia lo siento muchísimo, es que qué puedes decir en estos casos, te quiero mucho Cynthia", le dijo.

Amigos de Cynthia Klitbo le piden "favores íntimos" a cambio de dinero

Los problemas económicos de Cynthia Klitbo han sido de los más comentados y que la actriz no ha dudado en compartir con sus fans para dar a conocer el duro momento al que se enfrenta en el que su futuro es incierto. Además de la falta de recursos, la actriz ha recibido propuestas a cambio de dinero, pues según reveló, algunos conocidos le pidieron "favores íntimos" a cambio de apoyarla.

"Amigos míos que tienen mucha lana me pidieron las tepalcuanas a cambio. Eso me tiene muy sorprendida. Hubo tres amigos de toda mi vida que no me quisieron prestar a menos que yo aflojara", dijo antes de agregar, "tengo 58, no sé si ofenderme o sentirme halagada. Yo nunca hice mi carrera a base de eso", concluyó.

Ahora, en su reciente encuentro con los medios la actriz y amiga de Klitbo, Leticia Calderón reaccionó a los comentarios anteriores tachándolos de desagradables y además, externándole su apoyo a Cynthia y a su familia. "Ay, qué horror, pues no son sus amigos, qué horror, no. Terrible por supuesto, los amigos están incondicionalmente para ayudar y para apoyar no para cobrar. La quiero mucho, aquí estoy para lo que necesites Cynthia, por favor, ya lo sabes amiga, a ti y a tu hija las quiero muchísimo" lo que ella me pida", dijo.

