"Pásame tu cuenta bancaria": Cynthia Klitbo revela que David Zepeda le ofreció su ayuda tras ser víctima de robo

Recientemente la famosa actriz mexicana Cynthia Klitbo confesó haber sido víctima de una estafa telefónica en la cual le terminaron robando todos sus ahorros que había acumulado dentro de una cuenta bancaria en Estados Unidos, un hecho que la dejó profundamente afectada, pues ahora enfrenta una intensa crisis económica ya que tiene que pagar la colegiatura de su hija que está estudiando en dicho país, pues no quiere que abandone la escuela.

Durante su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, Klitbo realizó una serie de impactantes declaraciones ante los medios, revelando que si bien ha recibido mucha ayuda por parte de sus amigas, se vio sorprendida cuando al momento de acudir con tres de sus amigos de toda la vida para ver si la podían apoyar con un préstamos, estos le pidieran su cuerpo a cambio.

“Mis amigos y amigas de toda la vida, no me han hecho dudar, me siento muy triste y decepcionada porque amigos míos que tienen mucha lana, me pidieron las 'tepalcuanas' a cambio, así que dices: 'tengo tantos años de ser tu super amiga', y así de ‘pues sí, pero te tengo que ir a depositar, pero ya sabes que’", declaró Cynthia Klitbo.

A modo de chiste comentó que ante dichas propuestas no supo si sentirse halagada u ofendida, mientras que en un tono mucho más serio dejó en claro que jamás aceptaría ese tipo de insinuaciones, pues ha logrado construir tu carrera a base de sus propios méritos, ya que es alguien estudiada.

Sin embargo, reveló que fue el famoso actor David Zepeda, una de las pocos hombres que se acercaron a ella para ofrecerle su ayuda económica sin pedirle nada a cambio, algo a lo que de momento se negó por pena pero estaría dispuesta a aceptar en caso de ser necesario.

"David Zepeda le dije que no, me habló antier, y me dijo: ‘Cynthia, pásame tu cuenta bancaria’, pero me dio mucha pena, ya si me llego a atorar le hablo", reveló Cynthia Klitbo.