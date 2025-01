Supuesta exmodelo de "Nuestra Belleza Latina" es captada viviendo en situación de calle, piden donaciones para ayudarla

Recientemente ha circulado en TikTok un video en el cual el usuario "conductadade" muestra el caso de una mujer que vive en situación de calle en la zona de Downtown Miami, Estados Unidos, misma que además aseguro estaría pasando por una delicada crisis de salud debido a que sufre de problemas mentales y enfrenta una fuerte adicción a las drogas.

"En este video presentamos a Lisandra, una mujer en situación de desamparo que está enfrentando problemas de salud mental y de adicciones", dijo el tiktoker.

Durante el clip, la mujer que se identifica con el nombre de Lisandra afirmó que se quedaba a dormir en donde le "agarrara la noche", para posteriormente comenzar a hacer posturas similares a las de las modelos profesionales al percatarse de la presencia de la cámara y finalmente pedirle dinero a sus entrevistadores, quienes además solicitaron su apoyo a los cibernautas para encontrar a la familia de la afectada y enviarle donaciones, además de que aprovecharon para enviarle un mensaje a aquellos que le proporcionan sustancias a la joven.

"¿Conoces a Lisandra? Ayúdanos a encontrar a su familia o amigos para brindarle el apoyo que necesita. Por favor ayúdenla con alimentos y ropa. Para las personas que le están dando sustancias prohibidas a Lisandra, por favor, paren de hacerlo, están dañando su vida y su salud", señaló el creador de contenido.

Supuesta ex modelo de "Nuestra Belleza Latina" es captada viviendo en situación de calle

Los comentarios sobre el video no se hicieron de esperar, los cuales causaron bastante revuelo pues hubo quien aseguró que aquella mujer se trataba nada más y nada menos que de Lisandra Silva, la famosa modelo de "Nuestra Belleza Latina", algo que tendría relación no solo por su nombre, si no por su manera de posar ante la cámara.

Sin embargo, dicha especulación fue desmentida por otros usuarios quienes argumentaron que además de que no tenían tanto parecido físico, la modelo cubana actualmente se encuentra viviendo en Chile, y se mantiene activa subiendo contenido a sus redes sociales.

Por otra parte hubo aquellos que comentaron que el nombre real de la mujer del video es Luisa, una persona originaria de Cuba, sin dar más detalles al respecto, por lo que hasta el momento su identidad sigue siendo todo un misterio.

