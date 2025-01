Leslie Gallardo se suma a “MasterChef Celebrity” 2025 y desata críticas en redes: “La quieren meter hasta en la sopa”

Mediante las redes sociales de “MasterChef Celebrity” se están revelando los nombres de los participantes de la edición de 2025. Hasta el momento, hay tres personalidades que están confirmadas: la primera en ser presentada fue la influencer Herly RG, la segunda fue el conductor Carlos Quirarte y la tercera fue la influencer Leslie Gallardo.

Cada famoso ha captado la atención, pero Leslie Gallardo ha desatado las críticas en redes sociales porque usuarios externan que están inconformes con su participación, al grado de que han manifestado que no verán la nueva temporada del programa televisivo.

“A esta y a los familiares de Niurka (Marcos) no los quieren meter hasta en la sopa”, “esta mujer en todos lados está; ojalá la echen (saquen) rápido porque no me gusta verla para nada” y “bueno, por primera vez desde 2015 no estaré con ustedes, haber si en 2026 ya no es de ‘celebrities’”, comentaron cibernautas en el perfil de Twitter de “MasterChef Celebrity”.