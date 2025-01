Se estrenará segunda temporada de “El extraño retorno de Diana Salazar”

Tras el éxito de la primera temporada de “El extraño retorno de Diana Salazar”, Angelique Boyer, Sebastián Rulli y Arap Bethke vuelven con una segunda entrega que los hizo ser más abiertos a los temas de lo paranormal y la reencarnación, ya que sus personajes descubren que su vida del presente está ligada a la época del virreinato.

“Al inicio del proyecto era bastante escéptico y tras varias conversaciones, ahora me doy cuenta que sí hay algo más allá, si bien no he podido viajar realmente conscientemente a esas otras vidas, me queda claro que la vida es cíclica y que venimos de algún otro lugar y después de este presente iremos a otro, porque esta energía vital de los seres humanos se mantiene”, dijo Bethke, y sus compañeros secundaron.

La historia narra la vida de “Diana Salazar”, una doctora que siempre sueña con una vida distinta, pero todo se agrava cuando conoce al doctor “Mario Villarreal”, a quién cree conocer desde hace mucho tiempo, por alguna extraña razón, él siente lo mismo pero se rehúsa a decirlo. “Diana” trata el tema con su psicólogo “Joaquín”, quien también enfrenta el mismo problema, en una de las regresiones, ella se da cuenta que en el pasado lejano los tres protagonizaron un triángulo amoroso y ahora todo se repite.

“Definitivamente hay una esencia que se mantiene e invitamos al público a que abra esta conversación y que hagan este viaje a diferentes vidas con nosotros”, agregó Bethke, quien disfrutó al máximo las escenas del virreinato, ya que le permitió usar ropa totalmente ajena a él.

SIN FÓRMULAS

Para Rulli este proyecto ha sido mágico, porque no cree en las casualidades, pero no estaba en sus planes repetir protagónico con su actual pareja en la vida real, Boyer, sin embargo, al presentarse la oportunidad, no lo dudó “y ahora que vemos el resultado, estoy totalmente convencido y conforme de que así tenía que ser, porque ha sido un viaje a nuestra historia personal muy importante”.

Este es el quinto proyecto como protagonistas de la pareja, el primero fue hace 15 años con “Teresa”, en 2014 confirmaron su relación y han aprendido a convivir tanto en su relación como en el trabajo, de ahí el éxito de sus siguientes proyectos: “Lo Que la Vida Me Robó”, “Tres veces Ana” y “Vencer el pasado”, pero Yolie considera que el auge de esta telenovelas no se deba a ellos, sino a las tramas.

“Siempre he pensado que el protagonista siempre es la historia y los escritores, porque son los que nos dan las herramientas a los actores y sin duda en ‘Diana Salazar’ nos dieron bastante material para narrar los hechos. No hay fórmula para el éxito, agradecemos que celebren nuestro trabajo, pero si no hay una buena historia, no se puede brillar”, afirmó la actriz.

Rulli aceptó que su relación en la vida real facilita la química en la ficción, esto también es el reflejo de su madurez en todos los aspectos de su vida: “En todo este tiempo hemos crecido profesionalmente y siento que el público lo ha visto, no somos los mismos Angelique y Sebastián que protagonizaron ‘Teresa’, a los que están en este proyecto y ojalá sigamos superando expectativas”.

DATOS

La serie está basada en la novela del mismo nombre que salió en 1988.

Cassandra Sánchez-Navarro, Erick Chapa y Sergio Mur también participan.

Esta producción se grabó en ex haciendas de Hidalgo.

Esta nueva entrega contará con personajes nuevos.

NÚMEROS

2024 se estrenó en Vix.

17 de enero se estrena.

