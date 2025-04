Diputados federales de Morena impulsarán las elecciones judiciales

Morena en la Cámara de Diputados, prepara una estrategia de difusión para promocionar el proceso de elección del Poder Judicial y llamar a votar el próximo uno de julio.

Tras congratularse por la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que avaló que los otros poderes de la Unión puedan difundir y promover los comicios judiciales, el coordinador parlamentario del grupo mayoritario, Ricardo Monreal, señaló que tras la aprobación para, analizan la forma de hacerlo sin incurrir en la violación de las normas correspondientes.

“Lo que nos interesa a nosotros es, sin hablar de ningún candidato, sí hablar de que vayan todos el 1 de junio. Digo, la mayoría de mexicanos, a ejercer su derecho, porque es una elección inédita, única en 200 años, única. Es la primera elección en 200 años. Y a mí me gustaría convocarlos a que vayan, acudan, no dejen de hacerlo”, indicó. Noticias Relacionadas Patricia Avendaño: capitalinos recibirán 9 boletas para votar en la elección judicial 2025

Rosa Icela Rodríguez explica los lineamientos para que funcionarios puedan promover la elección judicial

Sobre la asistencia de los mexicanos en la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Monreal Ávila expresó que el ejercicio es inédito, por lo que no garantizó que la participación sea copiosa, aunque buscarán que así sea.

“No, no se sabe. Es inédito. Yo no podría asegurar ni la cantidad de votos, ni si será una elección copiosa, no puedo hacerlo. Vamos a esperar. Yo estoy haciendo mis mejores esfuerzos. Mis deseos son que vaya la gente a votar, pero es la gente la que va a decidir”, señaló.

Sobre algunas campañas de los candidatos del Poder Judicial, que se ven en redes sociales quiso ahorrarse su comentario, pero dijo que es un asunto de ellos, aunque no están acostumbrados a la promoción.

“No estaban acostumbrados a hacer campañas. No estaban acostumbrados, y no tenían porqué estar acostumbrados, porque su trabajo desde hace 200 años era más bien en la discreción completa. Incluso no saben cómo moverse, qué decir, cómo expresarse. Hay muchos simpáticos, simpáticas, pero no puedo calificar ni pronunciarme porque no puedo hacerlo”, dijo.

TJM