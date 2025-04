Alcaldía Miguel Hidalgo, Semovi, DiDi y ANASEVI, promueven “Rumbo Seguro” para motociclistas

Con la finalidad de fomentar las buenas prácticas de conducción entre los usuarios de motocicleta, reducir los percances viales y promover el valor social de la motocicleta como vehículo, la alcaldía Miguel Hidalgo, la Alianza Nacional por la Seguridad Vial (ANASEVI), la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) y DiDi, realizaron una sesión técnico-práctica de seguridad.

En la explanada de la alcaldía Miguel Hidalgo se llevó a cabo este esfuerzo conjunto denominado “Rumbo Seguro”, para materializar de la mano con los motociclistas que se conectan a la aplicación de movilidad y reparto de comida de DiDi, la cooperación en favor de la movilidad más segura, inclusiva y accesible.

Mauricio Tabe, alcalde en la demarcación, reconoció la importancia de estas acciones para reducir los accidentes en moto en Miguel Hidalgo y en toda la capital del país y solicitó al Gobierno de la Ciudad, a través de la Semovi, ampliar el número de espacios de estacionamiento para este tipo de vehículos en la zona de parquímetros.

Indicó que la motocicleta es un instrumento de trabajo y se deben reducir los riesgos y aumentar la seguridad.

Para mí era clave que se hiciera este evento con ANASEVI, con Didi, porque nos preocupan los accidentes que se dan en las motocicletas todos los días en la alcaldía. A mí me pasan todos los reportes de los derrapados en las motocicletas y de muchos de los accidentes y son muchos, entonces no se trata de no usarla, sino de usarla con más cuidado”, dijo.