Rosa Icela Rodríguez a Ceci Flores y madres buscadoras: "Sus hijos e hijas merecen ser encontrados y ustedes merecen justicia y paz"

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, se reunió con Ceci Flores, fundadora y líder del Colectivo Masdres Buscadoras de Sonora, como parte de la estrategia para atender la búsqueda de personas desaparecidas en el país.

La secretaria de Gobernación también se reunió con colectivos de otros estados como Colima, Jalisco y Durango; las propuestas y peticiones serán llevadas a la Presidenta de México Claudia Sheinbaum.

Intervención de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, al iniciar la reunión con Ceci Flores y colectivos de búsqueda

Muy buenos días a todas y a todos.

Muchas gracias por estar hoy aquí.

Saludo a todas, a todos, especialmente, a las Madres Buscadoras de Sonora, encabezadas por Ceci Patricia Flores Armenta. También a las Jóvenes Buscadoras de Sonora, encabezadas por Milagros de Jesús Valenzuela Flores.

A las Madres Buscadoras de Jalisco, encabezadas por la señora Socorro Ross Yeladaqui. También a las Madres Buscadoras de Durango, encabezadas por Gema del Carmen Salas Galván; también a las Madres Buscadoras de Colima, encabezadas por Gabriela Cázares.

Bienvenidos, bienvenidas.

Es que venía aquí como la pusieron, pero corregimos, Virginia Ponce Rodríguez, discúlpeme, a usted, y aquí la tenían.

Reciban un afectuoso saludo de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, quien nos ha instruido atender el tema de las desapariciones de personas como un asunto prioritario para el Gobierno de México.

Reconocer, en primer lugar, la lucha que han emprendido para localizar a sus familiares y seres queridos. Por eso, hemos establecido estas mesas de diálogo.

Hoy, iniciamos con ustedes, pero están enterados que hemos estado con diferentes colectivos de madres, padres, buscadores de sus seres queridos.

Esta mesa tiene como propósito escuchar los planteamientos de manera integral y también poner sobre la mesa algunas propuestas que serán enriquecidas por ustedes mismos o mejoradas o desechadas.

Y vamos poniendo en el diálogo alternativas, visiones distintas desde las experiencias distintas. Tengan la seguridad de que todos sus comentarios serán hechos del conocimiento de la Presidenta de México.

Aspiramos a caminar con ustedes en este proceso, primero, porque es una obligación nuestra, y es una obligación del Estado y, segundo, porque tenemos una convicción personal.

Sus voces, sus críticas, sus quejas, sus planteamientos y propuestas serán consideradas y atendidas.

Primero, para darles esta bienvenida, quiero hacer dos planteamientos. Uno, sobre el decreto, que es muy breve, y otro es sobre los planteamientos que se han hecho sobre propuestas a reformas e iniciativas de ley.

En el primer caso, en el del decreto, es importante porque esto nos ayuda a fortalecer los procesos de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas.

Y en él, este decreto presidencial, lo primero que reconoce es el derecho a ser encontrado y el derecho a las víctimas a buscar a sus familiares como principios fundamentales del Estado, que el Estado debe garantizar y proteger.

El gobierno tiene la obligación de llevar a cabo la búsqueda de personas, asegurando la debida coordinación y cooperación entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno.

No es tarea fácil, pero lo vamos a hacer, con el apoyo y la exigencia de ustedes.

Así es como las fiscalías, las procuradurías de justicia estatales y la general deben hacer efectivo el acceso a la justicia, con coordinación y con participación. Eso es lo que propone el decreto.

Y decir también que la construcción de la paz y la lucha contra la impunidad son ejes transversales de nuestro gobierno, por ello es necesario fortalecer a las instituciones encargadas de la búsqueda de personas.

Pero no solamente se quedó en un decreto; el decreto es para darnos lineamientos a nosotros como servidores públicos, de qué es lo que ella está pensando respecto de las desapariciones.

Aparte, ella propone reformas a diversas leyes, como la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en la que se plantean cosas muy importantes.

Uno, la creación de una Plataforma Única de Identidad, la cual se integraría a la CURP, con huella y fotografía desde el nacimiento.

Hay una credencial de elector, la hay actualmente, la tenemos todos los que somos mexicanos y mexicanas; tiene la huella, tiene la foto, tiene datos, pero es a partir de los 18 años en adelante. Las infancias no tienen una identificación y lo que se propone es que, desde niño, como ocurre en otros países, se tenga esta identificación y estos datos. Y en algunos casos no son, quizá, para tener la búsqueda, sino es para ya empezar a prevenir el que no haya datos concretos sobre esto.

La Alerta Nacional para la Búsqueda, Localización e Identificación, que esta alerta tenga una activación inmediata en todo el país.

Al momento de un reporte de desaparición o no localización de una persona, que se haga obligatoria esta activación inmediata para la participación de las autoridades y las entidades públicas y privadas.

La Base Nacional de Carpetas de Investigación, porque resulta que a la fecha no se tiene un registro completo, confiable y entonces, para las carpetas de investigación que necesitan más atención y más rápido toda la atención, se ve que están, a veces duplicadas, o a veces no existen; se necesita tener un registro confiable.

Por eso, nosotros decimos, carpetas de investigación para que sea un registro único de todas las carpetas iniciadas por delito de desaparición o de otros, donde no esté una persona; y esté actualizado en tiempo real por las fiscalías especializadas y operadas por la Fiscalía General de la República.

Otra propuesta es que las autoridades de los tres niveles de gobierno vinculen sus sistemas y registros con la Plataforma Única de Identidad.

Que particulares como laboratorios, funerarias, hospitales, habiliten servicios gratuitos de consulta y accesos en tiempo real a sus archivos y bases biométricas para facilitar la búsqueda e identificación.

El fortalecimiento institucional para que las fiscalías cuenten con unidades de análisis de contexto, áreas de búsqueda inmediata y de larga data; apoyo a las Unidades de Atención a Víctimas, reforzamiento de los departamentos especializados en delitos cibernéticos y que también la conferencia de procuradores o de fiscales establezca perfiles mínimos para el personal.

También el inicio inmediato de las investigaciones. En cuanto una autoridad reciba un reporte o denuncia, deberá notificar a la fiscalía especializada y a la Comisión Nacional de Búsqueda; debe activar acciones en paralelo.

Por supuesto, la capacitación y profesionalización continua para el personal ministerial, policial y pericial.

También, la obligación de toda autoridad para alimentar el Banco Nacional de Datos Forenses y, en caso de no hacerlo, ser sancionado.

Sanciones a particulares que nieguen acceso a información contenida en sus bases de datos o registros. A veces andamos rondando el dato preciso para encontrar a un ser querido.

Quiero asegurar que los comentarios que ustedes viertan en estas reuniones serán tomados en cuenta, porque de lo que se trata es de que juntos y juntas, ustedes y nosotros como gobierno, podamos avanzar en diferentes acciones que nos lleven a la localización de sus seres queridos y que tengan acceso a la justicia.

Vamos a integrar un equipo multidisciplinario de diferentes entidades, no solamente es la Secretaría de Gobernación; hoy estamos aquí con la FGR y con otras dependencias para que tengamos herramientas suficientes, conocimientos y formación para brindar la atención necesaria y fortalecer la colaboración interinstitucional, con el fin de priorizar la atención a personas víctimas.

Yo estoy diciendo, lo he dicho anteriormente, que no vamos a tener un tema de omisiones, no vamos a permitir la cuestión de la corrupción en lo relativo a los desaparecidos, porque es un tema importante para nosotros, si no, no vamos a poder avanzar.

La otra cuestión es que, tampoco, a partir de ahora, de la sistematización de la información vamos a requerir omisiones.

El que tengamos un compromiso con ustedes de que vamos a hacer esto, aquello, vamos a ponerle responsabilidades a cada una de las acciones derivadas de la Secretaría de Gobernación y de otros para saber quién es el responsable de no hacer o hacer las cosas.

Le he pedido a mis compañeras y compañeros servidores públicos, que tienen contacto directo con ustedes, que actúen con sensibilidad y compromiso; que se concienticen de que estamos hablando con personas.

Yo les estoy diciendo que ser secretaria de Gobernación es de paso; estoy aquí, ya mañana no sé. Pero, ser mamá o abuela, eso es para siempre, para mi vida.

Entonces que, por lo menos el tiempo que yo esté de servidora pública, ponga atención. Yo quiero ser el ejemplo de mis compañeros, de atender, de escuchar. A lo mejor no resolvemos mañana, pero vamos a hacer todo el intento y el compromiso por servir y servir bien.

Hoy los invito a que mantengamos el diálogo. Este diálogo que sea de forma permanente y que nos sigamos reuniendo para avanzar en la atención de sus necesidades, de sus quejas; en la atención de incorporar sus observaciones en las reformas legales que se proponen y acompañarlos en la labor que realizan todos los días.

Porque sus hijos e hijas merecen ser encontrados y ustedes merecen verdad, justicia y paz.

Darles las gracias nuevamente, porque están aquí, porque estamos aquí, y decirles que antes que otra cosa, insisto, soy madre y abuela; soy ciudadana, no soy nada, soy solamente alguien que quiere servir.

Partiendo de ese espacio, voy a hacer todo lo posible desde mi trinchera por ayudar, por apoyar la lucha en la que ustedes están.

Así que somos todo oídos y estamos para servirles.

Muchas gracias que nos permiten servirles.

Muchas gracias que nos permiten trabajar para ustedes.

Muchas gracias.