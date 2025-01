Canción de K-Paz de la Sierra que rechazó Luis Miguel y fue un éxito para la agrupación

Luis Miguel es una de las grandes estrellas de la industria musical y durante su trayectoria se sabe que ha estado involucrado en selección de canciones que serán parte de sus proyectos, sin embargo, no todas las letras han logrado convencerlo y así habría ocurrido con uno de los temas que más tarde se convirtió en uno de los grandes éxitos de K-Paz de la Sierra y Pepe Aguilar.

El intérprete de "La Incondicional" continúa conquistando generaciones con su música y deja huella en la industria con cada uno de sus éxitos, como los más recientes por su regreso a los escenarios tras cinco años de ausencia. Aunque su vida personal y profesional está rodeada de misterios, la manera en la que se involucra en cada uno de sus proyectos es toda una realidad garantizando que todos se conviertan en una joya musical.

En un encuentro con los medios retomado por el programa de espectáculos "Ventaneando", Enrique Guzmán Yáñez, mejor conocido como "Fato", reveló que la canción "Mi Credo" -que le escribió a su esposa, Mayte García- fue creada para que Luis Miguel le diera voz. Sin embargo, el compositor nunca recibió respuesta de "El Sol" y otros artistas lo buscaron para pedirle que se las otorgara, sin imaginar el éxito que tendría.

“La canción de ‘Mi Credo’ era para él. No sé si él o su equipo de gente no le hizo llegar la canción a Luis Miguel. Después viene Pepe y me dice: ‘Oye, la quiero grabar con Tiziano Ferro’ y luego la graba K-Paz de la Sierra y ¡riata! Y ahí se vio Luis Miguel", recordó Fato.

Fato aseguró que aún tiene la esperanza de que Luis Miguel interprete una de sus canciones, pero ya no será él quien lo busque ya que desea que la colaboración sea algo que el cantante contemple en sus planes: "No sé quién podría acercarnos. Lo cierto es que yo no soy de buscar a nadie, si nos buscamos, nos encontramos".

Fato prepara proyecto con Christian Nodal

El compositor añadió que antes de concluir el 2024 tuvo contacto con Christian Nodal para concretar un proyecto musical, pero acordaron que se reunirían una vez que el sonorense terminara su gira por Estados Unidos y luego de las fiestas decembrinas. Aunque no reveló detalles, dejó ver su emoción por lo que se viene para ellos.

“Claro que nos vamos a reunir, está super en pie. Lo más lindo de este es que lo provocó Christian. A mí me habla mi carnal, Pepe, mi carnalito, dice Nodal que te pone casa, ¿le cantas? Como compones, le digo: ‘Bueno, a mí me fascina ese hombre’ cómo no voy a querer trabajar con un artista de ese nivel, ¿no?", dijo Fato.

