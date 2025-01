VIDEO | Luis Miguel se enteró que sería padre de Miguel el día de su cumpleaños: "Fue un momento mágico"

Miguel, el hijo de Aracely Arámbula y Luis Miguel cumplió 18 años el pasado 1 de enero, en medio de rumores de que este año debutará como modelo e incluso se manejaron versiones de que debutaría como cantante, mientras tanto las redes sociales se han llenado de fleicitaciones para el joven y su familia.

Su famosa mamá lanzó un mensaje en redes sociales para felicitarlo “feliz cumpleaños, mi amor. Estoy muy orgullosa de ti y de la persona en la que te has convertido”. Y la cuenta de TikTok elsol_demexico se dio a la tarea de revivir un fragmento de una conferencia de prensa que ofreció El Sol de México cuando él y la protagonista de “Las Vías del Amor” se encontraban embarazados y a días de que naciera su hijo, pero provocó gran revuelo que el artista compartiera tantos detalles de su vida privada así como la emotividad de sus palabras.

“Fue un momento mágico, especial, muy personal”, detalló Luis Miguel.

Luis Miguel compartió como nunca detalles privados de su vida y se mostraba feliz por el nacimmiento de Miguel y en su relación con Aracely Arámbula Foto: Instagram luismiguel

El intérprete de “Hasta que me olvides” compartió que Aracely Arámbula, con quien llevaba una relación de varios años, le dio la noticia el día de su cumpleaños y lo calificó como “un regalazo” y añadió “ahora viene Navidad… realmente me siento muy bien, con una gran energía, feliz no se puede negar”.

“Estoy muy contento, estoy disfrutando esta etapa de mi vida”, compartió Luis Miguel.

Aracely Arámbula y Luis Miguel determinaron que los pequeños se mantuvieran alejados de los reflectores en su infancia Foto: Instagram aracelyarambula

Luis Miguel dijo que siempre una noticia así es reconfortante y una “noticia que te llena de ilusión, fue una sorpresa y una sorpresa muy bonita” además de mostrarse pleno en esa etapa de su vida el cantante aseveró que le daba mucho gusto compartirla con los medios y sus seguidores.

“Esta es una noticia tan bonita que no tengo más remedio que decírselo al mundo porque es algo que no puedo contener”, sostuvo Luis Miguel.

Tras el nacimiento de Miguel, Luis Miguel y Aracley Arámbula tuvieron a su segundo hijo Daniel Foto: Instagram aracelyarambula

