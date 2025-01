Aracely Arámbula revela cómo logra mantener su espectacular figura

Aracely Arámbula, reconocida actriz y cantante mexicana, ha compartido los retos físicos y emocionales que enfrenta al ser parte del elenco de la obra teatral Perfume de Gardenia, donde ha destacado desde su primera temporada en 2011. En una entrevista reciente, la actriz confesó que pensó rechazar su regreso al proyecto debido a las exigencias físicas que implicaba su participación.

“Estuve a punto de decir que no… Porque es pesado, ahora que me enfermé, traía mucha tos y tenía que bailar, tenía que bailar, perdóname, toda la espalda descubierta y sudando”, declaró Arámbula, al describir lo demandante que ha sido este compromiso artístico.

Arámbula es de las actrices más queridas del medio artístico, pues la conocemos desde que era muy joven y hemos visto sus cambios a través de los años, además es una mujer a quien le gusta mucho cuidarse y ha dejado ver en varias ocasiones que el ejercicio físico es fundamental en su rutina diaria, pero esta vez confesó uno de sus mejores secretos para tener una espectacular figura.

El secreto de Aracely Arámbula para tener cuerpazo

A sus 48 años, Arámbula luce espectacular, algo que atribuye a la combinación de una disciplina alimenticia, su genética y el apoyo de su entrenador personal y nutriólogo, José. “Mi entrenador, qué bárbaro, estuvo conmigo las 24 horas y él cocina espectacular, entonces comí muy delicioso”, comentó la actriz, quien además destacó que su enfoque no se basa en privaciones extremas, sino en el equilibrio.



“Sí como carbohidratos, porque si no, me siento muy mal. Mi Maribel, guardia hermosa, me dijo, no, no, tienes que comer muy bien. Y sí, he estado comiendo, disfrutando de pizzas al horno, les voy a confesar mi torta de chilaquiles con pollo. Porque si no, también, no sé, te puedes desmayar. Tienes que comer proteína y carbohidratos”.



A pesar de admitir que no es fanática de los ejercicios regulares, Aracely explicó que mantiene su figura gracias a su genética y al cuidado constante de su alimentación. “No me torturo, chicos. Tenemos que hacerlo con comida sana. Tengo la fortuna de que tengo esta genética gracias a mi madre. Y entonces, bueno, pues es una suerte”.



Arámbula, madre de dos hijos fruto de su relación con el cantante Luis Miguel, ha sabido equilibrar su vida personal con una trayectoria profesional exitosa. Entre sus logros más destacados se encuentran su participación en telenovelas como Abrázame muy fuerte y La Doña, que le han otorgado un lugar especial en el mundo del espectáculo.



Con Perfume de Gardenia, Arámbula no solo ha demostrado su versatilidad artística, sino también su determinación para superar retos personales y profesionales. “Pues qué bueno que se haya puesto en tendencia, porque fue un régimen. Yo no soy mucho de estar en la gimnasia, aunque debería, porque por condición y todo, trato de hacer una o dos veces por semana, pero me cuesta mucho trabajo. Pero yo soy muy disciplinada con la comida. Entonces disfruté, no me costó ningún trabajo”, concluyó con entusiasmo.



Su compromiso y dedicación reflejan por qué sigue siendo una de las artistas más queridas y respetadas del medio.