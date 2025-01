Reviven audio del hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula cantando: su talento impresiona a cibernautas

Aracely Arámbula y Luis Miguel fueron una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo, aunque su relación terminó hace varios años, fruto de su amor nacieron su hijo Miguel y Daniel quienes en la actualidad tienen 18 y 16 años respectivamente y aunque sus padres han decidido mantener la vida de los jóvenes en el anonimato, los fans enloquecen cada que sale información de alguno de los hijos de El Sol de México.

Por ello, luego de que meses antes se diera a conocer que Miguel, el hijo mayor de Luis Miguel, se lanzaría como cantante y después se afirmara que debutaría como modelo, los internautas revivieron un audio de Daniel, el hijo menor del intérprete de “La Incondicional” cantando y aunque habría sido grabado hace muchos años demuestra que el pequeño heredó el gran talento de su padre por lo que ha causado mucha intriga cómo cantará el hijo mayor de la expareja más famosa del país.

Miguel y Daniel crecieron muy cercanos a su abuelo materno, quien falleció hace unos años Foto: Instagram aracelyarambula

Reviven audio del hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula cantando y fans enloquecen con su talento

En la grabación compartida por una cuenta de TikTok de fans de Aracely Arámbula, aparentemente ambos estarían mandando un saludo a la familia y la actriz confiesa que a su hijo no le gusta la escuela y luego se retracta y afirma que “si le gusta pero…” pero en ese momento su hijo la interrumpe y confiesa “la odio”. A lo que la también cantante suelta una carcajada mientras el pequeño dice "no me gusta la escuela" y la expareja de Luis Miguel responde "no le gustan los domingos".

Aracely Arámbula ha saido combinar su faceta como mamá y como profesional Foto: Instagram aracelyarambula

Después Aracely Arámbula afirma que les gustan los sábados y le pide que cante "nos gustan los sábados" y en ese momento el hijo menor de la pareja de artistas comienza a entonar una canción "amo el sábado pues podio la escuela", madre e hijo continúan entonando una canción brevemente y Daniel decide refrendar su odio por la escuela lo que hace que la protagonista de "Las vías del amor" vuelva a soltar una carcajada y a pedirle que no le diga eso a la familia.

Luis Miguel y Aracely Arámbula han preferido que sus hijos crezcan fuera del ojo público Foto: Instagram luismiguel

Los cibernautas quedaron sorprendidos ante la capacidad vocal del más pequeño de la familia y dejaron comentarios como "tiene la misma voz que Luis Miguel de niño", "wow, tiene la misma voz que Luis Miguel, Daniel el solecito de México", "hermosos tus hijos Aracely", "¡divino!".

Aracely Arámbula ha demostrado que tiene un gran corazón ya que también es activista, ayuda perritos y gatos callejeros Foto: Instagram aracelyarambula

Los fans del querido cantante están enloquecidos de que el hijo de Luis Miguel debute como cantante debido a que sería el primer hijo del artista que debutaría en el medio del espectáculo, ya que su hija mayor, Michelle Salas, es influencer per decidió no seguir los pasos de su padre en la industria musical.

