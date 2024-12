Miguel, hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula, no debutaría como cantante, filtran a qué se va a dedicar

Hace unas semanas te informamos que el hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula tiene planeado dedicarse a la industria del entretenimiento. Los primeros reportes indicaban que Miguel buscaría seguir los pasos de su papá y lanzarse como cantante, pero al parecer esto no sucederá.

De acuerdo con distintos medios de la farándula, Miguel, hijo mayor de "El Sol de México" y de "La Chule", estaba esperando cumplir los 18 años para debutar como cantante. Sin embargo en la reciente transmisión de "Ventaneando" salieron nuevos detalles sobre el inicio de su carrera profesional.

¿A qué se va a dedicar el hijo de Luis Miguel?

En una de las recientes transmisiones de "Ventaneando" se dijo que Miguel Gallego sí tiene planeado dedicarse al entretenimiento al igual que su papá y su mamá. Al parecer el joven está esperando cumplir la mayoría de edad para comenzar su carrera artística.

En este sentido la transmisión de TV Azteca compartió las declaraciones del programa "Y ahora son soles" en el que se detalla que Miguel no debutaría como cantante, si no como modelo. Hasta el momento no se ha confirmado esta información, pero el esperado debut sería en 2025.

De acuerdo con la periodista el próximo 1 de enero de 2025, Miguel debutaría en la industria del entretenimiento, pero como modelo no como cantante como se reportó en un principio. Detalló que el joven se ha puesto en forma y es muy guapo para iniciar esta nueva etapa.

"El 1 de enero, Miguel cumple 18 años. Están apuntando como cantante, me dicen que primero será como modelo", detalló.

Es importante señalar que hasta el momento ni Aracely Arámbula ni Luis Miguel han confirmado que su hijo mayor, Miguel, se vaya a dedicar al entretenimiento. Se espera que en los próximos días salga más información al respecto sobre este tema que involucra a una de las grandes promesas de la música.

¿Quiénes son los hijos de Luis Miguel?

A lo largo de su carrera, Luis Miguel ha tenido la dicha de convertirse en papá en tres ocasiones. La primera de ellas con el nacimiento de Michelle Salas, producto de su relación con Stephanie Salas. Años después procreó a Miguel y Daniel con la actriz de telenovelas, Aracely Arámbula. Su hijo debutaría el siguiente año. Foto: Luis Miguel

