Jorge Estrada, cuentos que son universos

Para Jorge A. Estrada (CDMX, 1975) un cuento es un mundo. "Es un universo al que entras, del que formas parte, con unos personajes, en una situación, una atmósfera a la que, en pocas palabras, con una breve extensión penetras, lo conoces, eres parte y así de efímero ¡pum!, se termina", explica.

Además de dedicarse a escribir guiones para cine y televisión, Estrada se define como "cuentero profesional". En Las manos dormidas (Nostra Ediciones, 2023) reúne 13 historias que intentan convertirse en un mundo por penetrar: "He escrito muchas cosas, algunas cosas para cine, pero de pronto tienes ideas, proyectos que no llegan a materializarse en una película, en un cortometraje y siento, tengo la intuición de que son buenas historias que vale la pena buscarles forma y terminan convirtiéndose en cuentos".

Para que surja un cuento, agrega, no es necesario un plan complejo: "Yo parto de una imagen, de la cual yo mismo no sé qué hay antes, qué hay después, si es el inicio, si es el final o una parte intermedia, es un detonante, un resorte que te impulsa a buscar qué hay detrás, a tomar el hilo: tú ves esto como un nudo y comienzas a quitarle poco a poco, y empiezas a descubrir hacia dónde te lleva; es lo disfrutable porque no sé hacia dónde voy ni a dónde voy a llegar", explica.

Los relatos de Las manos dormidas surgen de situaciones cotidianas: la asistente de una película que busca a la protagonista ideal; los ancianos que han compartido toda una vida, incluso sus locuras; el niño que realiza su primer viaje lejos de sus padres y debe enfrentar el miedo. "Los cuentos son como miniaturas, estás pendiente de cada palabra, de cada detalle".

Por Luis Carlos Sánchez

EEZ