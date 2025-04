Firman convenio de colaboración "Alfabetizar para el Bienestar" el gobierno de Tabasco y el INEA

El Gobierno del Estado de Tabasco y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), firmaron el convenio de colaboración “Alfabetizar para el Bienestar”, con el objetivo de impulsar el acceso a la educación y su rezago en la entidad a través de los servicios que ofrece el Instituto Estatal de Educación para Adultos de Tabasco (IEAT).

El convenio fue suscrito por el director general del INEA, Armando Contreras Castillo, y el gobernador del estado, Javier May Rodríguez, y miembros de su administración.



El convenio también estuvo avalado por los alcaldes de los 17 municipios tabasqueños, así como autoridades académicas, en una ceremonia que refrenda el compromiso de la Cuarta Transformación con el derecho a la educación como base para alcanzar la justicia social.



Al hacer el uso de la voz, el director general del INEA, aseguró que “hoy es un día muy importante porque les quiero anunciar que la Presidenta de la República nos encargó la noble tarea de trabajar para reducir a marchas agigantadas el rezago educativo que vive nuestro país”.



Detalló que “en México aún persisten 4 millones 200 mil personas que no saben leer ni escribir, 7.8 millones que no concluyeron la primaria, y 15.5 millones sin secundaria terminada. Lo que representa un total de 27.5 millones de personas en situación de rezago educativo”.



De acuerdo con estimaciones de la Dirección de Prospectiva, Acreditación y Evaluación del INEA, en Tabasco existen 78 mil personas que no saben leer ni escribir; 148 mil que no han concluido la primaria y 244 mil que no han terminado la secundaria. En total, más de 470 mil tabasqueños y tabasqueñas que se encuentran en rezago educativo.



Contreras Castillo, aseguró que se ha llevado a cabo un diálogo “constructivo y generoso” con el gobernador de Tabasco, lo que ha generado un trabajo en conjunto en beneficio de las personas.



“Queremos acortar los tiempos y terminar con el rezago educativo; queremos hacer el trabajo suficiente en todo el país para que en enero de 2026 la presidenta Claudia Sheinbaum pueda levantar bandera blanca y declarar a México territorio libre de analfabetismo”, subrayó.



En Tabasco, el convenio contempla dos metas principales: lograr que todos y todas las tabasqueñas aprendan a leer y escribir para declarar al estado libre de analfabetismo y levantar bandera blanca en cada municipio donde el índice de analfabetismo supere el 4%, precisó el director general del INEA. Participaron autoridades federales y estatales. Foto: INEA



En su intervención, el gobernador de la entidad, Javier May Rodríguez, reafirmó el compromiso del gobierno estatal con esta causa, y expresó que “cuentan con nosotros, con las tabasqueñas y los tabasqueños. Vamos a poner la parte que nos toca; compartimos la misión de transformar la vida de las personas a través de la educación. Por ello, nos sumamos al compromiso nacional de reducir los índices de analfabetismo mediante el convenio ‘Alfabetizar para el Bienestar’.”



Este convenio tiene como objetivo muy claro “disminuir el analfabetismo en nuestro estado y que Tabasco siga siendo tierra fértil para el intercambio de saberes, de justicia y oportunidades para todas y todos, es un esfuerzo interinstitucional que refleja la voluntad de los gobiernos de la Cuarta Transformación, guiados por el principio de no dejar a nadie atrás y a nadie afuera”, agregó.



Durante el evento, el director general del INEA hizo un llamado a honrar el valor de la lectura como herramienta de transformación: “En este Día del Libro, vamos a revivir los escritos de grandes personajes, poetas, políticos y escritores, para que los tabasqueños aprendan a leer y escribir. Y quienes ya sabemos, dignifiquemos la lectura y la escritura como la puerta del conocimiento, de la formación y de un futuro mejor para todas y todos”, concluyó el director del INEA.



El INEA continúa tejiendo una sólida red de aliados en los sectores público, privado y social, convencido de que sólo con la suma de voluntades será posible alcanzar las metas nacionales de reducción del rezago educativo. Esta colaboración interinstitucional busca garantizar que todas y todos los mexicanos ejerzan plenamente su derecho humano a la educación, abriendo caminos hacia un futuro más justo, incluyente y con mayores oportunidades para todas las personas.



En el acto también estuvieron presentes Patricia Iparrea Sánchez, secretaria de Educación del estado; Anabel Suárez Jener, Subsecretaria de Educación Media y Superior, Ana Silvia Fuentes Falconi Directora General del Instituto de Educación para Adultos de Tabasco (IEAT), Jorge Bracamonte Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado, Carlos Efraín Reséndez Bocanegra, presidente del Tribunal Superior de Justicia, presidentes de los 17 municipios, integrantes del gabinete general y directoras y directores de educación media superior y superior.



Para más información sobre los servicios educativos del INEA, llama a la línea telefónica 800 00 60 300, desde cualquier área de la República o ingresa a la página web https://www.gob.mx/inea. Así como en las redes sociales oficiales: en Facebook y YouTube, como “INEA Nacional”; en X, @INEAmx; y en la cuenta de Instagram inea_mx.