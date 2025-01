Yolanda Saldívar podría ser liberada este 2025 tras pasar tres décadas en prisión por el asesinato de Selena Quintanilla

Han pasado casi 30 años de la muerte de Selena Quintanilla y la herida sigue abierta en los fanáticos que la cantante continúa conquistado a través de su música, por ello, el anuncio de que la responsable de su asesinato, Yolanda Saldívar, quedaría salir de prisión generó una fuerte molestia. Y es que la mujer que alguna vez fue presidenta de su club de fans ha presentado los papeles necesarios para solicitar libertad condicional.

La “Reina del Tex-Mex” murió el 31 de marzo de 1995 a los 23 años de edad luego de que Yolanda Saldívar, quien en aquel momento era presidenta de su club de fans y gestora de sus tiendas de ropa, le disparara por la espalda en un hotel en Corpus Chisti, Texas. La también enfermera fue señalada de presunta malversación de dinero en los negocios propiedad de la cantante que estaban a su cargo.

Yolanda Saldívar podría salir de prisión este 2025 a 30 años del asesinato de Selena Quintanilla. Foto: IG @yolanda_saldivar123

Yolanda Saldívar, asesina de Selena Quintanilla, podría salir de prisión

Yolanda Salívar fue acusada de asesinato en primer grado y condenada a cadena perpetua, pero con la posibilidad de solicitar libertad condicional tras cumplir 30 años de prisión. Ante esto, reunió los documentos necesarios y en diciembre de 2024 presentó formalmente la petición, pero será hasta el 30 de marzo cuando se realice la audiencia en la que la Junta de Perdones y Libertad Condicional de Texas toma la decisión final considerando todos los aspectos legales.

El papá de Selena, Abraham Quintanilla, mencionó en entrevista para “Despierta América” que fueron informados por las autoridades sobre la solicitud de Yolanda Saldívar y les preguntaron su opinión, algo ante él se limitó a señalar que la decisión está engaños de las autoridades: “Nada (tuvieron) que ver, absolutamente nada con eso. Es el gobierno americano y esto también tiene que ver con las leyes de Texas. No quiere decir que la van a dejar salir, pero tiene ese derecho de pedirlo.

Yolanda Saldívar fue condenada a cadena perpetua por asesinato en primer grado. Foto. IG @yolanda_saldivar123

Yolanda Saldívar habló sobre el asesinato de la cantante

En entrevista para “Oxygen True Crime, Selena & Yolanda: The Secrets between them”, Yolanda Salívar aseguró que la historia sobre lo ocurrido no es correcta y negó las acusaciones de malversación. Aunque aseguró que su intención no fue hacerle daño a la intérprete de “Como la flor”, durante el tiempo que ha estado en prisión se han tomado medidas ante el riesgo de que algo pueda ocurrirle, como trasladarla de manera regular a otras instalaciones, algo que refleja la molestia que persiste en el público y que podría significar un peligro para ella en caso de ser liberada.

“Se les ha alimentado con una narrativa que no es correcta, que yo era una malversadora. Mi derecho como ciudadana de los Estados Unidos era mi inocencia hasta que se comprobará lo contrario (…) En ningún momento quise lastimar a nadie. No supe cuando se disparó mi arma, todo lo que puedo decir es que nunca, nunca hubo ninguna intención de hacerle ningún daño”, dijo Saldívar.

