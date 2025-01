Karime reaparece en redes sociales luego de que Rocío Sánchez Azuara la llamó “come cuando hay”

Luego de que Rocío Sánchez Azuara arremetió en contra de Karime Pindter por haber hecho fuertes críticas en contra del físico de Selena Gómez quien padece de lupus eritematoso sistémico, enfermedad que le arrebató la vida a la hija de la conductora de Talk Shows, la ex integrante de La Casa de los Famosos México 2, reapareció en redes sociales.

Fue a través de sus historias de Instagram que la también ex participante de Acapulco Shore se hizo presente en las redes sociales, luego de unos días de haber estado inactiva. Cabe mencionar que Karime, luego de haber hecho los desafortunados comentarios en contra de Selena Gómez, se disculpó de manera pública con la ex estrella de Disney y su público.

Como lo mencionamos anteriormente, Karime Pindter reapareció en redes sociales luego de su polémico comentario en contra de la actriz de “Emilia Pérez”, sin embargo, la infleucner ya no hizo mención sobre el polémico tema que la llevó a ser duramente criticada en redes sociales y por la misma Rocío Sánchez Azuara.

Karime compartió este jueves 16 de enero, una fotografía en la que aparece acompañada de Adela Micha, Jordi Rosado y el famoso cantante de reggaetón mexa “El Malilla”, esto luego de que acudieron a una entrevista para el canal de youtube de la periodista.

Durante la entrevista, la ex integrante de Acapulco Shore habló sobre su paso por La Casa de los Famosos México, además de algunos temas personales y claro sobre su proyecto “Karime Cooler”, un podcast que se ha posicionado entre uno de los favoritos de los usuarios de YouTube.

Rocío Sánchez Azuara envió un fuerte mensaje en contra de Karime Pindter a quien señaló que no debe ser llamada “mujer”, pues no merece ese título al hablar y criticar a otras mujeres que están enfrentando una fuerte lucha por vivir.

“Ni siquiera me atrevo a expresar lo que esta, es qu eno es mujer, porque una mujer hablando así de otra mujer que además está enferma, no merece ese título…que falta de respeto hacia todas las personas que padecen lupus, para todas las personas que están enfermas, me pareció totalmente fuera de lugar, si no saben lo que es no se metan, vámonos respetando”, dijo Rocío