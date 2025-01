Rocío Sánchez Azuara explica qué es el lupus eritematoso sistémico, enfermedad por la que murió su hija y que tiene Selena Gómez

Recientemente, Karime Pindter, ganadora del segundo lugar en La Casa de los famosos México 2 se hizo tendencia en redes sociales debido a las fuertes críticas que lanzó en contra del cuerpo de Selena Gómez, por esta razón, la también exparticipante de Acapulco Shore fue duramente criticada, pues, usuarios piden a Karime que se informe a cerca de la enfermedad que padece la actriz.

A las críticas se sumó la conductora de televisión, Rocío Sánchez Azuara, pues en una reciente emisión de su programa emitido en TV Azteca, la presentadora se le fue con todo a Karime Pindter a quien dijo no conocer, sin embargo, aprovechó el espació no solo para enviarle un fuerte mensaje a la ex Acashore, sino para explicar que es el lupus eritematoso sistémico, enfermedad que le arrebató la vida a su hija, sino que también padece Selena Gómez.

Rocío Sánchez Azuara explica que es el lupus eritematoso sistémico

Como lo mencionamos al inicio de esta nota, en una reciente emisión del programa “Acércate a Rocío”, la conductora Rocío Sánchez Azuara, compartió con su público el coraje que hizo al ver un video en redes sociales en donde Karime Pindter a quien dijo no conocer, hizo declaraciones desafortunadas sobre el peso y el cuerpo de Selena Gómez.

Ante esto, Sánchez Azuara explicó que Selena Gómez padece de lupus eritematoso sistémico, enfermedad que tenía su hija y por la cual perdió la vida en septiembre del 2019, por lo que explicó brevemente lo que es este padecimiento y los cuidados que los enfermos de lupus deben tener.

“Selena Gómez tiene lupus eritematoso sistémico y ha sido trasplantada de riñón, las personas que hemos vivido con enfermos de lupus eritematoso sistémico, que es el caso de mi hija que falleció, sabemos el calvario que se pasa, es un ir y venir en hospitales, Selena lleva un tratamiento de cortisona, independientemente del cuidado exhaustivo que tiene que tener por sus riñones”, explicó Rocío

Rocío Sánchez Azuara llama “come cuando hay” a Karime

Luego de la breve explicación, Rocío Sánchez Azuara envió un fuerte mensaje en contra de Karime Pindter a quien señaló que no debe ser llamada “mujer”, pues no merece ese título al hablar y criticar a otras mujeres que están enfrentando una fuerte lucha por vivir.

“Ni siquiera me atrevo a expresar lo que esta, es qu eno es mujer, porque una mujer hablando así de otra mujer que además está enferma, no merece ese título…que falta de respeto hacia todas las personas que padecen lupus, para todas las personas que están enfermas, me pareció totalmente fuera de lugar, si no saben lo que es no se metan, vámonos respetando”, dijo Rocío

Finalmente la presentadora de “Acércate a Rocío”, pide más respeto para personas que como Selena Gómez enfrenta el lupus eritematoso sistémico y que están vivas. Dentro de su coraje, Rocío aseguró que afortunadamente la también cantante no conoce a Karime Pindter: “no sabe quién soy yo, mucho menos esta pobre come cuando hay”.

