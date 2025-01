El museo GRATUITO que casi nadie conoce, pero que desde 1535 es el más importante de México y toda América

La Ciudad de México esconde más de 150 museos en los que podemos ver desde el controversial arte contemporáneo, hasta las obras de arte en óleo y de esculturas que nos han dejado grandes manos mexicanas, eso sin mencionar las exposiciones temporales con las que también hemos podido ser testigos de los clásicos europeos y de otras partes del mundo. Pero ante la larga lista de lugares por recorrer y exposiciones por disfrutar, también existen lugares ocultos, casi olvidados o que casi nadie conoce y hoy queremos hablarte de uno de estos últimos.

Así que si no tienes planes para disfrutar del fin de semana o de cualquiera de los otros días (a excepción del lunes, que el museo permanece cerrado), te invitamos a no dejar de leer y conocer más sobre este increíble lugar que tiene siglos siendo uno de los más importantes y no sólo de México, sino también de toda América. Se trata de una fábrica-museo en la que hay visitas guiadas que son completamente gratuitas y que te hará sentirte en 1535 por los olores y sonidos que sólo encontrarás en este lugar.

Se trata del Museo Numismático Nacional, ubicado en una de las calles más importantes del Centro Histórico de la Ciudad de México, y donde la historia te hará conocer más sobre la fabricación de las monedas en nuestro país pero no de la forma en las que las conocemos ahora, pues la antigua Casa de Moneda en su inicios estuvo a cargo de las primeras acuñaciones de monedas de la Corona Española.

¿Te animas a realizar este recorrido? Te aseguramos que disfrutarás tanto aprender sobre la numismática (y a conocer su extenso significado), pero también a descubrir cómo era nuestro país hace siglos, qué máquinas había y los olores a los que los trabajadores estaban expuestos en este sorprendente lugar. Además, sus paredes, arcos, techos con varios metros de altura lo convierten en uno de esos lugares "aesthetic" para tomar fotos y compartir tu visita en redes sociales.

Planea tu visita a este museo. (Foto: Facebook MuseoNumismaticoNacionalCMM)

Museo de la moneda en CDMX

Museo Numismático Nacional, Museo de la Moneda, antigua fábrica de monedas, la extinta Casa del Apartado y Casa de la Moneda son algunos de los nombres con los que se conoce a este icónico e histórico lugar que aunque para muchos es desconocido, se trata de uno de los sitios más importantes tanto del territorio azteca, como de toda América, ya que fue el primer establecimiento oficial en la que se fabricaba y acuñaba la moneda de todo el continente.

Antes de conocerlo tal cual y como se ve en pleno 2025, es importante recordar que su historia es muy antigua y que antes que nada fue la Casa del Apartado y posteriormente, se convirtió en la Casa de Moneda de México. Además, desde el año 1535 se convirtió en la primera caca de toda América, dejando así una huella importante en nuestro continente. Desde entonces su proceso de fabricación de monedas ha marcado un hito, primero a cargo de la Corona Española y más tarde del México independiente.

De acuerdo con los detalles que el propio museo ha compartido sobre esta antigua edificación, el cierre del lugar ocurrió hace poco más de 30 años, ya que la fabrica cerró oficialmente en 1992; sin embargo, sigue abierta ahora como museo en el que con recorridos guiados y gratuitos se puede conocer más sobre su importancia en nuestro país.

¿Qué hay en el Museo Numismático Nacional?

El Museo Numismático Nacional es uno de los lugares más icónicos de la CDMX, donde además de las enormes máquinas con las que se acuñaban las monedas, encontrarás algo todavía más cercano a cómo era en sus años dorados como si hicieras un viaje al pasado. Pues aquí la vista no es la única que queda sorprendida, ya que también escucharás sonidos que probablemente jamás has escuchado, además que tu nariz también quedará sorprendida por el aroma que emana el lugar. Hay distintas actividades culturales de las que puedes disfrutar. (Foto: Facebook MuseoNumismaticoNacionalCMM)

Por si fuera poco, encontrarás muchos vestigios históricos, pues una de las misiones de este museo es dar a conocer y conservar las monedas que aquí se crearon. Se sabe que hay monedas de la independencia, monedas internacionales que se crearon aquí y la larga lista de herramientas con las que se crearon. Y la mejor parte es que, ¡las visitas guiadas con gratuitas!, así que no te pierdas la oportunidad de disfrutar de todo esto y más.

Museo Numismático Nacional, ¿cómo llegar?

El Museo Numismático Nacional está ubicado en el Centro Histórico de la CDMX y puedes llegar en transporte público o auto. Aquí te compartimos la dirección y cómo llegar desde el Metro.

Calle República de Bolivia 40, Centro Histórico de la CDMX, Centro, Cuauhtémoc, 06000.

¿Cómo llegar? Bájate en la estación Lagunilla y camina en la misma dirección de los autos; da vuelta en la calle República de Argentina y camina hasta llegar a la calle República de Bolivia. Casi al dar vuelta encontrarás el museo.

Horario del Museo Numismático Nacional

El horario del Museo Numismático Nacional, a excepción de los lunes que permanece cerrado, es de martes a domingo en un horario de 9:00 de la mañana a 15:00 hrs. Cabe destacar que no hay actividades durante la última semana del año y cuando se realizan actividades de mantenimiento mayor, así que antes de visitarlo, no olvides revisar los anuncios de la exfábrica.

