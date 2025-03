Teatros subirán sus precios

Hoy se celebra el Día Mundial del Teatro, por ello se llevarán a cabo funciones para todas las edades en sedes como el Centro Cultural del Bosque, el Centro Cultural Helénico y el Centro Nacional para las Artes (Cenart); en este marco, se anunció que la Coordinación Nacional de Teatro del INBAL planea aumentar el costo de los boletos para las funciones de todos sus foros.

En el caso de las funciones para público adulto, los boletos pasarán de costar 150 a 200 pesos por butaca. La medida, señaló el funcionario, busca hacer frente a la precariedad laboral que impera en el sector, entregando una mayor ganancia por concepto de taquilla a los grupos y compañías que se presentan.

“Si vemos como están los costos en los teatros privados la verdad que no es significativo, el Julio Castillo subirá 250 pesos, pero si creemos que paulatinamente debemos ir ajustando, lo que no quisimos fue impactar demasiado en el público, pero estamos conscientes de que debe de ajustarse, porque la realidad del teatro es que hay obras que tienen el teatro lleno y no le sale para pagar su nómina, eso me parece muy dramático”, señaló.