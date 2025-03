¿Cuál es el mejor día para visitar el Bosque de Chapultepec y el Zoológico?

La Ciudad de México esconde lugares maravillosos que además de estar cargados de historia nos hacen olvidarnos del caos de la vida urbana y en su lugar nos invitan a conectar con la naturaleza; un claro ejemplo es el Bosque de Chapultepec, donde encontramos desde un amplio bosque con lago y un castillo, hasta un Zoológico en el que el mariposario, sus jardines y recintos culturales nos hacen olvidarnos de todos los problemas, ¡pues sobran actividades para hacer!

Sin embargo, aunque para muchos la CDMX es la ciudad que nunca descansa, lo cierto es que muchas de sus actividades se cancelan en ciertos días, fechas en específico u horarios y es por ello que antes de lanzarnos a visitar algún lugar, lo ideal es confirmar que el viaje no será en vano. Hoy queremos hablarte de Chapultepec, pues como ya sabrás existen muchas cosas por hacer y lugares por recorrer de los que aquí te contamos.

Y si te has preguntado qué días no abre o qué días no cobran, además de qué otros atractivos son gratuitos, aquí te contamos todo lo que tienes que saber, incluyendo cuál es el mejor día de la semana para ir a visitar este importante parque; lo primero y lo más importante es que cada zona de este "pulmón" de la CDMX tiene distintos horarios, según la zona que visites. Aunque, una cosa segura es que casi todo es gratuito, como es la entrada al bosque o al zoológico, mientras que recorridos en tren, el carrusel, el mariposario, así como los Museos, sí tienen costros extra.

Pero si eres de las personas que evita las actividades en fin de semana por el gran número de visitantes que hay, hoy te revelamos cuál es el mejor día para que organices tu visita al Bosque de Chapultepec, al Zoológico y a sus Museos, ya que el evitar ir en sábado o domingo te encontrarás con menos gente, haciendo de la experiencia algo todavía más sorprendente. ¡Así que toma nota y prepárate para recorrer este sitio lleno de historia.

¡Planea tu visita entre semana! (Foto: FB Bosque de Chapultepec)

¿Cuál es el mejor día para ir al Bosque de Chapultepec?

El Bosque de Chapultepec abre los 365 días del año, por lo que podrás recorrer gratis sus 866.37 hectáreas que lo colocan como el cuarto parque urbano más grande del mundo, sin embargo, cada una de sus zonas tiene horarios distintos, por lo que no podrás acceder a muchas de ellas según el día de la semana, aunque usualmente sólo son los lunes cuando hay cierres, como es el caso de la Primera Sección.

Cabe destacar que son los fines de semana cuando más concurrido se encuentra el Bosque de Chapultepec y si eres de las personas que quieren un día tranquilo, sin demasiado ruido o mucha gente, la recomendación es que visites este atractivo turístico entre semana, es decir, de lunes a viernes. Sin embargo, algunas recomendaciones señalan que el mejor día para visitar esta área natural es el martes.

Lo anterior no sólo es porque encontrarás menos gente para divertirte al pasear en lancha en el lago, comprarte un changuito mión o simplemente ir a caminar o correr, sino porque también podrás visitar todos los atractivos de Chapultepec; recuerda que al año este lugar de la CDMX recibe más de 24 millones de visitantes. Pues tanto el Castillo, como el Zoológico estarán abiertos para que realices tu recorrido. ¿Te animas a visitarlo entre semana?

¿Qué días no abre el Bosque de Chapultepec?

El Bosque de Chapultepec nunca descansa, pues abre todos los días del año; sin embargo, muchas de sus zonas y recintos culturales tienen horarios en específico. Algo que tienes que saber es que la entrada es completamente gratuita, por lo que no necesitas llevar demasiado dinero, aunque si quieres comprarte botanas, tu infaltable changuito mión, una capibara para la cabeza o algún recuerdo, es importante que lleves efectivo o tarjeta para pagar. Anota los días en los que no podrás acceder a ciertas zonas del bosque. (Foto: FB Bosque de Chapultepec)

Horarios diarios, incluyendo días festivos y vacaciones:

Primera Sección de Chapultepec: abre de martes a domingo de 5:00 am a 18:00 horas.

de Chapultepec: abre de martes a domingo de 5:00 am a 18:00 horas. Segunda Sección de Chapultepec abre todos los días las 24 horas del día.

de Chapultepec abre todos los días las 24 horas del día. Tercera Sección de Chapultepec: abre todos los días las 24 horas del día.

de Chapultepec: abre todos los días las 24 horas del día. Ermita Vasco de Quiroga abre sábados y domingos de 10:00 am a 15:00 horas.

¿Qué días está cerrado el Zoológico de Chapultepec?

A diferencia del Bosque, el Zoológico de Chapultepec sí cierra un día, el lunes, y es cuando los encargados del recinto se encargan de darle mantenimiento y además esto les permite a los animales descansar y ser atendidos por sus cuidadores. Es por ello que las visitas únicamente se pueden realizar de martes a domingo en un horario de 9:00 de la mañana a 17:00 horas; cabe destacar que además del inicio de semana, hay días festivos en los que este recinto turístico no abre al público:

25 de diciembre

1 de enero

Horario del Castillo de Chapultepec, ¿es gratis?

La entrada al Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec es gratuita para todo el público, nacionales y extranjeros, únicamente los domingos; mientras que los menores de 13 años, adultos mayores, estudiantes y maestros, pensionados y jubilados, además de personas discapacitadas no pagan entrada. Por otro lado, la entrada general tiene un costo de 85 pesos.

Los horarios de visita sin importar la fecha son:

De martes a domingo de 9:00 am a 17:00 horas

No abre los lunes.

¿Cuánto cuesta la entrada al Jardín Botánico de Chapultepec?

Otro de los atractivos del Bosque de Chapultepec es su Jardín Botánico, que también abre de martes a domingo en un horario de 9:00 de la mañana a 16:00 horas, y tienes que saber que este horario se mantiene en días festivos y vacaciones. Además, la entrada es completamente gratuita y hay recorridos guiados en un horario de 10:00 de la mañana a 13:00 de la tarde.